Trio Alla ricerca del Tesoro Miracoloso/ Su Italia 1 il film con Naomi Hasselberg

Trio Alla ricerca del Tesoro Miracoloso, film di Italia 1 diretto da Eva Dahr

Trio Alla Ricerca del Tesoro Miracoloso va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle 16:40 su Italia 1. Questo film per famiglie del 2017 è stato girato in Norvegia dalla regista Eva Dahr. Nel cast troviamo Naomi Hasselberg Thorsrud, Bjørnar Lysfoss Hagesveen e Henrik Hines Grape. Naomi Hasselberg Thorsrud è una giovane attrice norvegese nata nel 2002, conosciuta e apprezzata dal pubblico più giovane per il ruolo di Nora nella saga del Trio.

Accanto a lei, troviamo Henrik Hines Grape, al suo esordio in questo episodio della saga, mentre Bjørnar Lysfoss Hagesveen, classe 2000, appare anche negli altri episodi della saga accanto alla giovane collega e inoltre è conosciuto per altri ruoli, come quello di Nils in Bestevenner, film norvegese per ragazzi uscito nel 2009. Questo capitolo della saga, l’ultimo, è diretto dalla regista Eva Dahr, specializzata in cortometraggi. Il primo capitolo risale al 2014 e si intitola Trio – Odins Gull.

Trio Alla ricerca del Tesoro Miracoloso, la trama del film

Trio Alla ricerca del Tesoro Miracoloso è sicuramente un film che sarà molto amato dai più piccoli e dagli adolescenti. Ma prima di dare giudizi andiamo a leggerne da vicino la trama. I protagonisti del film sono Nora (Naomi Hasselberg Thorsrud), Simen (Henrik Hines Grape) e Lars (Bjørnar Lysfoss Hagesveen) giovani cacciatori di tesori, che scoprono un incredibile segreto: nel Santuario di Olva, un luogo sacro e pieno di mistero, è custodito un oggetto dai poteri magici, capace di curare malattie e ferite.

Per aiutare i loro amici, Nora, Simen e Lars sono decisi a trovare il Santuario per impossessarsi dell’amuleto, ma non sono i soli a mettersi sulle tracce del prezioso oggetto magico. Questo ci fa capire come ci troviamo sicuramente di fronte a un prodotto per i più piccoli che potrà ampiamente intrattenere anche il pubblico più adulto.

