Trio Alla ricerca del tesoro miracoloso/ Su Italia 1 il film con Naomi Hasselberg

Trio Alla ricerca del tesoro miracoloso, film di Italia 1 diretto da Eva Dahr

Trio Alla ricerca del tesoro miracoloso va in onda oggi, 10 aprile, a partire dalle ore 16:30 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi avventura e fantastico e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il regista di questo film risulta essere Eva Dahr, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Morten Hovland e Trond Morten Venaasen.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Naomi Hasselberg Tholsund, Bjornar Lyfoss Hagesven, Henrik Grape, Franziska Tornquist, Per Kjerstad, Regine Stokkevag Eide e Reidar Sorensen. Le musiche del film sono state composte da Sindre Hotvedt in collaborazione con Stein Berge Svendsen mentre la fotografia è stata curata da Patrik Safstorm.

Trio Alla ricerca del tesoro miracoloso, la trama del film: tre giovani amici

Soffermiamoci sulla trama di Trio Alla ricerca del tesoro miracoloso. Nora, Simen e Lars sono tre giovani amici. Questi tre ragazzi sono appassionati di epica e vogliono vivere numerose avventure insieme.

Le loro giornate trascorrono mentre cercano tesori preziosi e vogliono scoprire misteri incredibili. Un giorno, per caso, trovano un oggetto prezioso e dotato di poteri curativi. Si tratta di una reliquia presente nel santuario di Olva. Sono entusiasmati da questa scoperta ma non sanno che la loro avventura sta solo per iniziare. Difatti, loro vogliono utilizzare questo oggetto miracoloso per fare del bene a familiari e amici, ma non sanno che ci sono molti altri che vogliono ottenere questo tesoro.

Naturalmente, si tratta di persone che non hanno alcuna intenzione di utilizzarlo per scopi benefici, ma vogliono soltanto trarne il maggior profitto possibile. Riusciranno Nora, Simen e Lars a salvarsi e conservare il tesoro? Ebbene, solo con il potere dell’amicizia potranno difendersi dai nemici e uscire indenni da questa avventura.











