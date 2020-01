Trio Anna Marchesini, Lopez, Solenghi/ Esordio e risate ne Il Tastomatto (Il Gran Varietà)

Il Trio Marchesini-Solenghi-Lopez ha fatto il suo debutto in tv grazie a Il tastomatto, il programma di varietà che la Rai ha trasmesso sul secondo canale nell’85, con la guida di Pippo Franco. Quest’ultimo era anche il conduttore dello show in collaborazione con Enzo Trapani, Silvano Ambrogi e Franco Molè, mentre la formula prevedeva uno zapping virtuale che trasformava gli interventi dei super ospiti in spettacoli. In questo contesto, il trio formato da Tullio Soleghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez, proponeva parodie di quiz e Tg oltre che di spot televisivi all’epoca piuttosto famosi. Oggi, lunedì 13 gennaio 2020, Il Tastomatto riprenderà vita sul piccolo schermo di Ra1 grazie alla puntata de Il Gran Varietà, in onda su Rai 1. Sarà un’occasione in più per ritrovare i tre comici impegnati in una sfida a quiz sulla falsariga del Rischiatutto di Mike Bongiorno. I due concorrenti Alberto e Maria, ovvero Solenghi e Marchesini, devono rispondere infatti a delle domande di un particolare interrogatorio in merito al delitto della donna, che finirà per uccidere il consorte a causa di continui litigi. “Non lo sopportavo più, finché quella sera fatidica l’ho ucciso”, ammetterà la signora Maria, rispondendo sì ad ogni domanda del conduttore, interpretato da Lopez. Ed è sempre nello stesso show che nasce La telefonata, la famosa gag in cui due fidanzati approfittano della serata per parlare al telefono. In questo sketch, Anna e Tullio interpretano due fidanzati, Micio e Micia, continuamente interrotti dall’operatore della Sip, ovvero Lopez. “Attenzione, il solletico è stato inoltrato sulla linea dell’utente desiderato”, dirà fra le altre cose nella sua incursione. Clicca qui per guardare il video del Trio

TRIO MARCHESINI, LOPEZ, SOLENGHI: L’ASSENZA DI ANNA

Il Trio continuerà a vivere anche se Anna Marchesini ci ha lasciato ormai quattro anni fa. La popolarità incontrata dai tre comici grazie al debutto in tv con Il Tastomatto permetterà loro di diventare più che popolari e di sbarcare a Domenica In prima e Fantastico 7 poi, prima dell’arrivo al Festival di Sanremo. L’apice si raggiungerà già nel ’90 con I promessi sposi, una serie parodistica sull’omonimo romanzo di Alessandro Manzoni, che vedrà la nascita di altri e nuovi personaggi, come la Monaca di Ponza, di recente rispolverata da Massimo Lopez a CR4 – La Repubblica delle Donne. “Sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta, obesa di vita che mi interessa pure la morte, che di essa è il finale… e non è detto… e quindi mi astengo dal giudizio che sia qualcosa di bello o di brutto perché è qualcosa che ci accade, e tutto quello che ci accade è osservabile!”, ha detto la Marchesini invece nella sua ultima apparizione in tv, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dopo aver dato lo stop alle collaborazioni, Tullio Solenghi e Massimo Lopez sono ritornati invece in questi giorni in teatro grazie allo show che porta il loro nome. Anche in questo caso, i due artisti propongono personaggi inediti, come Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, Gino Paoli e Ornella Vanoni, e altri ancora. Una scelta che ha permesso ai due comici di ritornare sul palcoscenico per regalare al pubblico tante risate ed emozioni, rese possibili dalle abilità di entrambi di sfruttare una grande conoscenza delle dinamiche teatrali.

