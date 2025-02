Il Trio Bennato torna protagonista nel documentario dal titolo “Sono solo canzonette“, prodotto da Rai Documentari e Daimon Film, diretto e scritto da Stefano Salvati. Durante il viaggio musicale spazio anche al Trio Bennato nato nel 1958 e formato da: Edoardo, Eugenio e Giorgio Bennato, conosciuto anche come Giorgio Zito. Si tratta di un trio musicale nato e formatosi a Napoli da Edoardo Bennato con i suoi fratelli con cui ha sempre condiviso la grandissima passione per la musica.

L'isola che non c'è, significato e testo/ Edoardo Bennato ricorda l'importanza di sognare sempre

Il trio nasce nel 1958: Edoardo cantava e suonava la chitarra, Eugenio era alla fisarmonica, mentre Giorgio alle percussioni. Il Trio Bennato comincia la sua carriera suonando in diversi locali di Milano tra cui il Teatro Mediterraneo, il Circolo Canottieri, il dopolavoro dell’Italsider e tantissimi altri.

Trio Bennato, i fratelli Edoardo, Eugenio e Giorgio Bennato: dalla nascita alla Reunion

Nel 1959 il Trio Bennato formato da Edoardo Bennato, Eugenio e Giorgio arriva la prima grande occasione visto che vengono chiamati per cantante in un programma per bambini dal titolo “Il nostro piccolo mondo”. Si tratta del debutto in tv della formazione musicale che viene notata dall’armatore Aldo Grimaldi che decide di puntare su di loro. Poco dopo i tre fratelli Bennato partono per una lunga crociera tra il Sudamerica e il Venezuela dove peraltro vengono invitati nel programma televisivo ” Lo show de las doces”.

Silvana, chi è la moglie di Edoardo Bennato: “Vive per nostra figlia Gaia”/ “Suo padre mi disse che…”

A settembre dello stesso anno, una volta tornati in Italia, sono tra gli ospiti della prima edizione de Lo Zecchino d’Oro condotto da Cino Tortorella. La band poi si scioglie con i singoli componenti che iniziano una carriera solista; tra loro tre è Edoardo Bennato a spiccare il volo diventando uno degli artisti rock & blues più apprezzati in Italia. Nel 2017 però i fratelli Bennato tornano insieme per una attessima Reunion grazie all’uscita del brano “Domani”.