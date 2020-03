Trio Medusa, morto suocero di Gabriele Corsi/ “Ci ha lasciato Luigi, papà di Laura”

Lutto nella grande famiglia del Trio Medusa. E’ morto Luigi, il padre di Laura, moglie di Gabriele Corsi che, insieme e Furio Corsetti e Giorgio Daviddi forma il famoso gruppo comico. L’annuncio è arrivato direttamente dalla oagina Instagram del Trio Medusa che ha espresso il proprio cordoglio a Gabriele Corsi e alla sua famiglia. “Un altro pezzo della nostra grande famiglia se n’è andato. Ci ha lasciato Luigi, il papà di Laura, moglie di Gabriele” – si legge sul profilo social del gruppo comico. “Ora Laura, ha perso sia la mamma che il papà. Si dice che quando ciò accade si diventa grandi. Non sappiamo se Laura si sentirà grande, ora è nostro compito non farla sentire sola. Come solo non sarà Gabriele con la sua famiglia, la nostra famiglia”, aggiungono ancora Furio e Giorgio.

LUTTO PER IL TRIO MEDUSA, LE PAROLE DI GABRIELE CORSI PER IL SUOCERO

Gabriele Corsi, colpito dalla morte del suocero, affida ad Instagram il suo dolore. Il componente del Trio Medusa ammette quanto sia difficile la perdita di una persona a cui ha voluto molto bene in un periodo già particolarmente difficile. “Così è dura. Davvero dura. Sono stato spalla su cui piangere e non potere averne una adesso su cui abbandonarmi, fa male”, scrive Gabriele Corsi. Poi un pensiero a tutte le persone che stanno vivendo il suo stesso dolore in un momento in cui non è possibile neanche dare un ultimo saluto alle persone care. “Penso ai tanti, troppi, che stanno provando quello che stiamo provando noi. Non potere, neanche, salutare un’ultima volta chi hai amato. Mai, come adesso, vorrei abbracciare ed essere abbracciato. Ma vi sento vicini. E questo conta, credetemi. Grazie a tutti da parte di Laura e mia“, conclude Corsi.







