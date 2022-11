Tripla pandemia in California/ “Covid, influenza e RSV, a rischio pressione ospedali”

Dopo le prime avvisaglie di “twindemia” di covid e influenza, la California sta affrontando una tripla pandemia. È Orange County nel sud della California a lanciare l’allarme di questa inedita combinazione di tre virus che sta facendo aumentare sempre di più il numero dei pazienti negli ospedali. Come riporta il The Washington Times, la OC Health Care Agency ha dichiarato di aver osservato nell’ultima settimana un aumento significativo nel numero di pazienti ricoverati nei reparti d’emergenza.

RSV, vaccino Pfizer da somministrare a donne incinte/ "Efficacia elevata fino 6 mesi"

I tre virus che stanno provocando la tripla pandemia in California sono il covid, il virus dell’influenza stagionale e il RSV, cioè il virus respiratorio sinciziale che negli esseri umani provoca soprattutto bronchiolite e polmonite infantile. Al momento non c’è ancora un vaccino contro RSV, ma il Washington Times riferisce che Pfizer sta lavorando a una somministrazione destinata alle donne in stato di gravidanza, così che possano trasmettere la protezione dal virus ai bambini appena nati. Le autorità sanitarie locali hanno invitato la popolazione a seguire alcune norme per proteggersi dalla tripla pandemia, tra cui la principale è vaccinarsi contro il covid e l’influenza per ridurre il rischio di contrarre le malattie nelle forme più gravi.

Mettersi le dita nel naso aumenta rischio Alzheimer/ La nuova scoperta

Tripla pandemia in California, le autorità esortano all’uso delle mascherine

La tripla pandemia che ha colpito la California ha costretto Orange County a dichiarare lo stato di emergenza e ha chiedere aiuto e supporto alle contee vicine. Tanto le autorità quanto gli scienziati sono preoccupati dall’effetto che questa tripla combinazione potrà avere sugli ospedali e sulla popolazione, soprattutto durante la stagione invernale. Le autorità sanitarie hanno invitato la popolazione a restare a casa se si accorgono di essere malate e di valutare l’utilizzo delle mascherine. I dispositivi di protezione individuale, così diffusi durante le prime ondate di covid, sono infatti molto meno utilizzate ultimamente come sottolinea il The Washington Times. Contro il virus RSV gli scienziati indicano anche l’utilità di lavarsi frequentemente le mani per ridurne la propagazione.

36enne sopravvive a 12 tumori fra cui 5 maligni/ Per la scienza “E' inspiegabile”

Anche negli Stati Uniti il virus dell’influenza sta circolando prima del previsto, così come è stato osservato anche in Inghilterra, attualmente alle prese con la “twindemia” da influenza e covid. In California circola anche il RSV, che colpisce i bambini nei primi anni di vita e che potrebbe contagiare chi ancora non lo ha contratto in seguito alle restrizioni e ai lockdown per il covid.











© RIPRODUZIONE RISERVATA