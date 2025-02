I Triple check sono un trio formato da Jacopo, Matteo e Alberto e sono tra i finalisti di “Dalla strada al palco“, rispettivamente un idraulico, un cameriere e un magazziniere che grazie alla beatbox hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. Una passione enorme che ha portato Jacopo, Matteo e Alberto sul tetto della beatbox visto che hanno vinto il campionato italiano nel 2024.

Ma cosa è la beatbox? Per chi non la conoscesse si tratta della capacità di riprodurre suoni attraverso l’utilizzo della bocca e delle corde vocali. Un talento che Jacopo, Matteo e Alberto hanno portato sul palcoscenico di Dalla strada al palco conquistando i passanti e il pubblico di Raiuno.

Chi sono i Triple check, finalisti di Dalla strada al palco?

Ma chi sono i Triple check tra i finalisti dell’edizione 2025 di Dalla strada al palco? A fornire qualche dettaglio in più sulla loro vita e su come è nata la passione per la beatbox ci hanno pensato proprio Jacopo, Matteo e Alberto che si sono raccontati ai microfoni di Raiplay. “Per me la beatbox è unione e noi tre ne siamo l’esempio” – ha detto Alberto, 24enne che abita in Trentino di professione studente.

Poi c’è Jacopo, in arte Joker, che ha 23 anni e infine Matteo, il più piccolo del gruppo che ha soli 20 anni. “Noi siamo i triple check: siamo tre ragazzi single, Alberto è il bravo ragazzo con esperienza, Matteo è il bambino, piccolo e dolce, mentre io sono visto come il bad boy della situazione” – ha raccontato Matteo. Infine i tre hanno concluso dicendo: “siamo tutti e tre campioni nazionali ed internazionali di beatbok. Abbiamo età diverse, vite diverse, viviamo in posti diversi, ma quando ci incontriamo il beatbox ci lega e ci unisce sempre.