Trivella crolla a Milano: palazzo sfondato e auto distrutte/ Video, evacuati in 600

Tragedia sfiorata stamattina a Milano, quando una gigantesca trivella dal peso di svariate tonnellate, è crollata abbattendosi su un edificio adibito ad uffici. L’episodio, che è stato riportato da numerosi organi di informazione in queste ore, a cominciare da MilanoToday, si è verificata poco prima delle ore 11:00 di stamane presso il cantiere di via Serio nel capoluogo lombardo, in zona Porta Romana. Non è ben chiaro se il macchinario fosse in funzione prima del crollo o meno, fatto sta che la trivella è rovinata al suono distruggendo quattro automobili parcheggiate in zona e centrando in pieno due piani dell’edificio sul lato di via Adamallo dove ha sede l’Ifom, l’Istituto Firc di Oncologia Molecolare.

Come detto in apertura, si è temuto il peggio, tenendo conto che la trivella è penetrata nell’edificio come un coltello nel burro, ma fortunatamente si è appreso che nessuna persona era rimasta coinvolta, anche minimamente. Sul posto sono state comunque inviate due ambulanze del 118 per sicurezza, per accertare che non vi fossero feriti, mentre il quartiere è stato evacuato così come una parte dell’istituto di oncologia molecolare, per un totale di circa 600 persone tenendo conto che sono stati fatti uscire per precauzioni anche dipendenti e ricercatori dell’Ifom di altre palazzine dello stesso campus.

TRIVELLA CROLLA A MILANO: INDAGINI IN CORSO PER RICOSTRUIRE ACCADUTO

Successivamente i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza la zona, controllando anche che non vi fossero delle fughe di gas come invece si temeva inizialmente. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona visto che via Serio è stata obbligatoriamente chiusa al traffico per i lavori di rimozione della trivella, nel tratto fra via Ampola e via Adamello. Intanto sono partiti gli accertamenti per capire nel dettaglio cosa sia successo e sul posto si sono recati gli agenti della questura di Milano nonché i carabinieri e la polizia locale. Di seguito il video di quanto accaduto ripreso dalle telecamere dei pompieri meneghini.

Dalle 10:50 #vigilidelfuoco impegnati a #Milano, in zona Porta Romana, per il crollo di una trivella in un cantiere: nessuna persona coinvolta, danneggiato un palazzo adiacente l'area dell'incidente [#15giugno 12:30] pic.twitter.com/tU1sz7NqFK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 15, 2021





