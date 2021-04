Trivento, Molise/ Il Borgo dei Borghi, una splendida scalinata porta alla Cattedrale

Trivento (Molise) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

Trivento partecipa alla finale de Il Borgo dei Borghi. Situato nella valle del Trigno in Molise, è noto soprattutto per la scalinata di accesso alla Cattedrale. Una scalinata, nota come la Scalinata di San Nicola, composta da 365 gradini, esattamente come i giorni dell’anno, che consente al visitatore di raggiungere la vetta e godere di un panorama mozzafiato. Il borgo molisano, sorto in epoca sannita, è stato ripetutamente raso al suolo durante le guerre, ma solo nel momento in cui la tribù Voltinia decise di stabilirsi qui ebbe modo di prosperare in maniera continuativa. A conferma dell’antica storia di questo borgo vi sono i tanti monumenti architettonici tra cui la cattedrale e il palazzo vescovile. La cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, venne edificata durante l’epoca paleo-cristiana. Il suo stile ampiamente barocco non manca di chiari rimandi alla scuola napoletana soprattutto nello spettacolare altare maggiore. Il pavimento della cattedrale lascia spazio ad un’apertura che consente l’accesso ad una cripta dedicata a San Casto. Per quanto concerne il palazzo vescovile, è indubbiamente degno di nota la cappella Settecentesca e il salone dei Vescovi dove, nel corso dei secoli, sono stati adibiti degli spazi per conservare i ritratti del prelato che ha presenziato qui tra il XIII e il XVII secolo. Clicca qui per il video introduttivo al borgo.

Trivento, Il Borgo dei Borghi: la scalinata

Il borgo Trivento, di fattezza straordinariamente medievale, merita di essere visitato soprattutto per la sua scalinata. Tuttavia, vanta anche numerose tradizioni, tra cui la festa dei Santi Nazario, Celso e Vittore che, oltre ad essere i patroni della città di Trivento, sono anche i protagonisti della processione del 28 Luglio. I tre busti dei tre protettori della città vengono portati a spalla per le vie del borgo e, a partire dal 1806, vi si aggiunse anche l’effige di Sant’Emidio Vescovo e Martire, invocato dagli abitanti di Trivento per chiedere protezione dalle scosse di terremoto. La legenda, proprio in merito a Sant’Emidio vuole che, in occasione del terremoto del 26 luglio del 1805, la cittadinanza di Trivento rimase illesa proprio grazie all’intercessione del Santo.

