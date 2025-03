TROFEO LAIGUEGLIA 2025: JUAN AYUSO HA VINTO

Juan Ayuso ha vinto il Trofeo Laigueglia 2025, un nome di grande prestigio entra quindi nell’albo d’oro della classica ligure che ha aperto oggi, mercoledì 5 marzo, la stagione del ciclismo in Italia. Per Juan Ayuso è il secondo successo stagionale dopo la Faun Drome Classic in Francia, mentre si rischia di perdere già il conto delle vittorie della UAE Team Emirates XRG, che si sta confermando la squadra più forte già nelle prime battute del nuovo anno. Un successo meritato per Ayuso, che ha sempre attaccato ogni volta in cui la strada saliva, ma poi ha dimostrato grande forza anche nella volata ristretta che ha deciso il Trofeo Laigueglia 2025.

Bravissimo anche Christian Scaroni, il bresciano classe 1997 della XDS Astana Team, che ha risposto sempre agli attacchi di Ayuso e infine ha chiuso al secondo posto, confermando un eccellente inizio di stagione che ha già portato ben tre vittorie a Scaroni, tutte in Francia, cioè la Classic Var e una tappa più la classifica generale del Tour des Alpes-Maritimes. Terzo posto per l’australiano Michael Storer, quarto lo statunitense Neilson Powless. Quinto Giovanni Carboni a 3”, nella top 10 anche Alberto Bettiol settimo e Simone Gualdi decimo, entrambi a 23” dal vincitore Ayuso.

TROFEO LAIGUEGLIA 2025: IL RACCONTO DELLA CORSA

Juan Ayuso e Christian Scaroni sono stati senza dubbio i due principali protagonisti del Trofeo Laigueglia 2025, i due più forti ogni volta che la strada saliva, però lo spagnolo non è mai riuscito a fare la differenza, proprio grazie a uno Scaroni in splendida forma. Tra gli altri, Neilson Powless e Michael Storer sono stati i più solidi, concedendo poco spazio ai vari allunghi di Ayuso e Scaroni e sempre pronti a rientrare sulla testa della corsa sfruttando i tratti in discesa o pianeggianti.

Si arriva così all’ultimo chilometro con un quartetto pronto a giocarsi la vittoria, però in realtà in volata c’è stata pochissima storia, dal momento che Ayuso ha praticamente fatto il vuoto, vincendo quasi per distacco e tagliando il traguardo a braccia alzate con ampio margine sui suoi rivali di giornata, mentre sono arrivati fra loro vicinissimi gli altri tre, con Scaroni che ha avuto la meglio per un soffio per la seconda posizione, davvero meritata per l’italiano davanti a Storer e Powless.

