TROLLS/ Video, film d’animazione Italia 1: anche Elisa nel doppiaggio (2 maggio)

Nella versione originale di Trolls hanno preso parte al doppiaggio diversi attori e personaggi molto noti tra cui ricordiamo Anna Kendrick, Justin Timberlake, Christine Baranski, Gwen Stefani, Icona Pop, Zooey Deschanel e Russell Brand. Anche nella versione italiana hanno preso parte al doppiaggio diversi personaggi molto famosi non solo nel mondo della recitazione ma anche della musica come nel caso di Elisa Toffoli, Alessio Bernabei, Emanuela Rossi, Giuppy Izzo, Pino Insegno. Emiliano Coltorti e tanti altri ancora. Tra le altre curiosità legate a questa pellicola c’è da sottolineare come sei riuscita ad ottenere un buon riscontro ai botteghini arrivando ad incassare complessivamente circa 347 milioni di dollari di cui ben 154 milioni sono arrivati dal Nord America. Nel 2017 è stato annunciato un sequel per il 2020. Nel 2017 sempre uscì un corto dal titolo Trolls – Missione vacanze. Il titolo del sequel è arrivato nel 2017, Trolls World Tour. A causa della pandemia legata al Coronavirus è stato distribuito on demand.

Trolls, film su Italia 1

Trolls va in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia di questo film è stata condivisa da Mike Mitchell e Walt Dohrn, il soggetto è tratto dai personaggi o per meglio dire dalle bambole Troll Dolls create da Thomas Dam mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Erica Rivinoja. Il montaggio di questa pellicola è stato eseguito da Julie Rogers mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Christophe Beck.

Trolls, la trama del film

I Trolls sono degli strani esseri dalle piccole dimensioni che passano gran parte delle loro giornate divertendosi e cantando in quello che sembra essere una continua festa. Il loro animo sempre sereno e festoso finisce per incuriosire delle potenti creature conosciute con il nome di Bergen i quali invece sono costantemente tristi e quindi trascinano faticosamente avanti la loro quotidianità senza alcun genere di soddisfazione. Il re di questo potente popolo dopo aver valutato con attenzione questo stile di vita e soprattutto dopo essersi confrontato con una sorta di stregone si convince che l’unico modo per poter donare a se stesso e al proprio popolo quella indispensabile felicità per poter sperare di avere un insistenza impareggiabile, sia quella di mangiare dei Troll in un giorno speciale che viene festeggiato da diverse generazioni.

Il potente re dunque manda il suo esercito che avrà vita facile nel catturare i troll i quali sembrano essere destinati ad una terribile fine. Tutti i troll vengono portati nella cucina del castello reale dove lo chef dovrà cucinarli per l’importante evento. Tuttavia a poche ore dall’evento il re dei Troll riesce ad individuare un possibile piano mettendo così in essere una fuga che rimarrà per sempre nella storia. Lo chef per essere stato responsabile della fuga viene punito dal proprio re il quale lo bandisce per sempre dal proprio regno. Circa 20 anni più tardi da questo evento i troll si trovano a festeggiare una sorta di anniversario per ricordare quel giorno in cui riuscirono a sfuggire ad un drammatico sacrificio.

Tra di loro ci sono diversi componenti che chiedono maggior attenzione e prudenza in quanto i festeggiamenti potrebbero nuovamente incuriosire i potenti Bergen. In effetti i fuochi d’artificio e le grida di festa vengono presi in considerazione da quello chef il quale adesso ha la grande occasione per potersi vendicare di quanto avvenuto.

Video, il trailer di Trolls





