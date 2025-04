Trolls World Tour, film su Italia 1 diretto da Walt Dohrn e David P. Smith

Domenica 13 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:25, il film d’animazione Trolls World Tour. Questo progetto è il sequel di Trolls (2016) ed è stato prodotto dalla DreamWorks Animation nel 2020, ispirato sempre alle Troll dolls ideate da Thomas Dam. La regia è nelle mani di Walt Dohrn (Shrek terzo, Shrek e vissero felici e contenti, Il gatto con gli stivali: I Tre Diablos…) e David P. Smith (Il laboratorio di Dexter, Le Superchicche, Giù per il tubo..). La colonna sonora è invece di Theodore Shapiro, compositore delle musiche di numerosi film di successo, come Il diavolo veste Prada, Tu, io e Dupree e Dick & Jane – Operazione furto.

Il doppiaggio originale è nelle mani di diversi nomi celebri dello spettacolo statunitense, tra cui: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom, Jamie Dornan, James Corden, Ozzy Osbourne e Zooey Deschanel. Il doppiaggio italiano vede, invece, la partecipazione di: Francesca Michielin, Stash, Sergio Sylvestre, Elodie, Pino Insegno e Anna Pettinelli.

La trama del film Trolls World Tour: battaglia tra generi musicali

Trolls World Tour si apre quattro anni dopo le vicende del capitolo precedente. I nostri protagonisti scoprono inaspettatamente che esistono ben altre cinque tribù rispetto alla loro, ognuna delle quali è legata ad genere musicale ben preciso. I sovrani del rock, Thrash e Barb, convocano una riunione di tutti i popoli con l’obiettivo di riuscire a far predominare il loro genere musicale su tutti gli altri, distruggendo tutta la musica diversa dalla loro.

Gli unici ad avere una possibilità di riuscire a fermare i terribili piani dei re del rock sono Poppy e Branch, aiutati da alcune simpatiche creature di nome Satin, Chenille e Biggie. Il piano è ben presto chiaro: la chiave per evitare la scomparsa di tutti i generi musicali è l’armonia tra tutte le tribù di troll. Riusciranno i nostri amici a salvare il loro mondo e a proteggere la musica?

