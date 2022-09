Trolls world tour/ Su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Trolls world tour, film di Italia 1 diretto da Walt Dohm

Trolls world tour va in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 settembre 2022, a partire dalle 21.30. Si tratta di un film di animazione del 2020, distribuito da Universal Pictures Italia e prodotto da DreamWorks Animation. La regia è di Walt Dohm, noto per aver diretto Trolls e altri film di animazione quali: Il gatto con gli stivali, Shrek e vissero felici e contenti e di David Peter Smith noto per aver realizzato la serie animata Mixels.

Ha diretto anche My life as a Teenage Robot, Il laboratorio di Dexter. La voce italiana di Poppy è di Francesca Michielin, quella di Branch è di Stash, mentre la voce italiana di Regina Barb è della cantante Elodie. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 2 aprile 2020. La sceneggiatura è di Jonathan Aibel e Glenn Berger. Nel cast troviamo: Anna Kendrick, James Corden, Sergio Sylvestre e Sam Rockwell.

Trolls world tour, la trama del film

Trolls word tour è il sequel di Trolls uscito nel 2016. Dopo quattro anni, i protagonisti Branch e Poppy scoprono che non appartengono all’unico popolo di troll esistente, ma su altre cinque terre sono sparsi altri cinque popoli. Ognuna di questa tribù è intitolata a un genere musicale differente: Rock, Pop, Classica, Techno e Funk. Fino a quel momento avevano vissuto in un mondo tranquillo e pieno di pace, adesso l’incantesimo viene annientato dal rumore.

La regina Barb, con l’aiuto del padre Re Trash, decide di eliminare tutti gli altri generi musicali e lasciare in vita solo il Rock a padroneggiare sulle sei terre. Branch e Poppy non hanno nessuna intenzione di lasciare campo libero a Barb e per togliere il potere alla Regina uniscono le loro forze a quelle di Satin, Guy Diamond, Biggie, Cooper, Chenille, Dj Suki. Uniti decidono di partire per visitare le sei terre con l’intento di unificare tutti i troll e formare un unico popolo per vivere sereni e in pace senza essere sopraffatti dalle manie dominatrici di Barb.

