Tromba d’aria al Luxor hotel di Las Vegas/ Video, vola di tutto: clienti terrorizzati

Una tromba d’aria nella piscina di un hotel: è questo quanto accaduto nelle scorse ore presso il Luxor Hotel and Casinò di Las Vegas, situato sulla famosa Strip, la via più scintillante al mondo. Come si vede nel video che trovate qui sotto, un piccolo tornado ha sorpreso i clienti del resort facendo volare tavoli, sedie, lettini, sdraio e ombrelloni, e gli ospiti presenti presso la struttura ricettiva di lusso nel Nevada sono dovuti scappare, terrorizzati, per evitare di ferirsi. L’evento è durato solamente pochi secondi, ma è stato immortalato in un video che è poi divenuto virale in breve tempo su TikTok, il noto social network cinese tanto in voga da un paio d’anni a questa parte.

Secondo quanto riferito dai media locali, così come si legge sull’edizione online del Corriere della Sera, alcune persone sarebbero rimaste ferite, anche se in maniera tutto sommato lieve. Il Luxor Resort and Casino di Las Vegas, l’hotel dove appunto si è verificata la tromba d’aria, si trova presso il 3.900 South di Las Vegas Boulevard, ed è attualmente di proprietà della MGM Resorts International, dopo aver cambiato diversi “capi” negli ultimi 20 anni.

TROMBA D’ARIA AL LUXORT HOTEL LAS VEGAS: LA STORIA DEL RESORT

Si trova all’estremità sud della Strip, vicino all’aeroporto locale, il McCarran International, e al suo fianco vi sono il Mandalay Bay e l’Excalibur, tre edifici che sono collegati da passerelle e da una monorotaia, favorendo così lo spostamento fra i tre resort e le giocate nei casinò. Il Luxor è un hotel relativamente nuovo in quanto è stato edificato nel 1993, ad ottobre, ed è famoso per essere caratterizzato da una piramide egizia, che all’epoca dell’inaugurazione era l’edificio più alto di tutto il Boulevard. A seguito delle modifiche effettuate nel corso degli anni, oggi al suo interno vi si trovano 4.400 fra stanze e suites, con tema l’antico Egitto. La sua piramide e la Sfinge sono diventate nel tempo delle icone caratteristiche di Las Vegas.

