Tromba d’aria nei boschi del Cadore/ Vento violento e grandine: “Alberi completamente abbattuti”

Una tromba d’aria ha devastato ampi tratti di bosco del Cadore e del Comelico. A causarla è stata la tromba d’aria che si è abbattuta stasera sulla montagna veneta. Luca Zaia, presidente del Veneto, ha dichiarato: “Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento. Sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia”. Come riportato ancora da Il Messaggero, “Su gran parte dell’area dolomitica bellunese, si è scatenato un vento violento, accompagnato da grandine”.

Come spiega TgCom24, interi pezzi di versante di abetaie e lariceti sono stati buttati giù dalla tromba d’aria a causa di un effetto domino dei tronchi in caduta l’uno addosso all’altro. Fino ad ora era successo solamente durante la terribile tempesta Vaia, alla fine di ottobre del 2018, rievocata proprio da Luca Zaia. Cinque anni fa, la tempesta causò la distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste.

Case scoperchiate e auto distrutte

Ai vigili del fuoco sono arrivate decine di telefonate con richieste di soccorso a causa della tromba d'aria che ha colpito il bosco del Cadore. Sono entrate in azioni le squadre del bellunese e molte altre: i vigili del fuoco sono stati impegnati alcune ore nella rimozione di alberi che sono caduti sulle case e sulle strade. Tanti i danni alle abitazioni: molte quelle rimaste scoperchiate. I danni verranno quantificati nelle prossime ore. Tante anche le auto rimaste schiacciate dalla caduta delle piante. Non si registrano feriti o morti a causa del maltempo.

Il maltempo nel nord Italia – in Veneto e non solo – ha avuto ripercussioni anche sul mondo del calcio: l’amichevole tra Genoa e Tirol è stata annullata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta anche su Moena. È infatti crollata la torretta tv dello stadio Cesare Benatti, senza però far registrare feriti. La gara era già stata posticipata di un’ora, dalle 17:30 alle 18:30: le condizioni però non sono migliorate e dunque il match è stato annullato. Nel piccolo comune in provincia di Trento, tanti i danni all’ambiente a causa del maltempo.

