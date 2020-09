Tromba d’aria Salerno/ Video, paura e devastazione: alberi abbattuti e auto distrutte

Una tromba d’aria si è abbattuta stamane su Salerno, nota città della Campania. Danni e devastazione dopo il suo passaggio, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti. Il vortice, come avviene in questi casi, si è formato nel mar Tirreno, e si è avvicinato lentamente alla costa fino appunto ad abbattersi sulla terraferma con tutta la sua potenza. La tromba d’aria ha toccato in particolare il quartiere Torrione, come riferiscono i colleghi di Salernonotizie.it, in via Marino Freccia, nei pressi della farmacia Grimaldi. L’evento ha sradicato praticamente tutti gli alberi che ha incontrastato sulla sua strada, ma anche divelto tensostrutture, e danneggiato numerose auto colpite dai rami e dai tronchi degli alberi letteralmente “abbattuti”. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale, ed è stato enorme il dispiegamento di mezzi di soccorsi in città per ripristinare situazioni di disagio e riportare la normalità.

TROMBA D’ARIA SALERNO: PAURA ANCHE A GENOVA

Fra i numerosi danni provocati, anche arredi locali, abitazioni, auto in transito e perfino la porta a vetri di un bus, colpita da un oggetto che era stato trasportato dal vento. Enormi le ripercussioni sulla viabilità cittadina, anche a causa di numerose strade che sono state interdette alla circolazione. SalernoToday racconta di gravi danni anche in Piazza Raffaele Petti, a Torrione Alto, dove numerose tegole sono volate via dai tetti delle palazzine, ma in generale si registrano danni e disagi in tutti i quartieri della cittadina campana. Il maltempo ha investito come un treno tutta l’Italia, e anche a Genova si è verificato qualcosa di molto simile a Salerno. La scorsa notte una tromba d’aria ha interessato Sturla, San Martino e Quarto, provocando il crollo di grondaie, vetri rotti, cartelli stradali divelti, motorini abbattuti e altri danni. Anche in questo caso sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati dalla popolazione locale. Da segnalare anche un incendio divampato nei locali dell’ex centrale a carbone situata sotto la Lanterna.





