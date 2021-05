“Trombosi da vaccino Covid? Rischio minimo”/ Frisullo (Gemelli) “Paure per i media”

Sulla questione trombosi connessa al vaccino anti-Covid, è intervenuto quest’oggi il dottor Giovanni Frisullo, neurologo presso il policlinico “Gemelli” di Roma, all’interno della rubrica “Lifestyle” inserita nel contenitore radiofonico Rtl 102.5 news, condotto da Ludovica Marafini e Costanza Scattoni. L’esperto ha sottolineato come in questo periodo si parli molto poco del rischio trombi dopo la vaccinazione e che questo accade spesso “quando c’è un boom mediatico, che serve anche per cercare di attrarre l’attenzione”.

Nel caso specifico, “il rischio trombotico esistente nella malattia del Covid è più alto del rischio trombotico che ci può essere nella vaccinazione. Peraltro, con l’infezione da Covid-19 si rischiano la polmonite e la rianimazione, con la possibilità di essere anche intubati. Tutti pericoli che si riducono con la vaccinazione”. Perché con il Coronavirus c’è la possibilità di essere colpiti da un evento trombotico: “Perché il Covid è in grado di indurre una risposta immunitaria infiammatoria e l’infiammazione è uno dei rischi principali della trombosi”.

TROMBOSI DOPO IL VACCINO, MA NON SOLO

Se il rischio di trombosi dopo il vaccino è pressoché minimo, ci sono altri fattori che potrebbero determinare, soprattutto nella fascia di popolazione dai 50 anni in su, un evento trombotico. “Il trombo è una massa solida che a un certo punto occupa uno spazio nell’apparato cardiocircolatorio – ha spiegato Frisullo –. Esso deriva dall’aggregazione piastrinica o da un vero e proprio coagulo di globuli rossi ed è provocato da un’iperaggregazione piastrinica, che si rileva nei pazienti con placche coronariche o a livello carotideo, o da patologie cardiologiche”. Esistono diverse terapie per fare fronte a questa problematica, a partire dalla comune cardioaspirina, che in circa il 50% della popolazione oltre i 60 anni viene assunta nella profilassi dell’ictus o dell’infarto. Essa, inoltre, anche in chi ha avuto episodi ischemici miocardici o cerebrali è in grado di ridurre il ritorno dell’evento. Eventuali placche possono essere rimosse chirurgicamente, “ma solo quando necessario. Nella maggior parte dei casi basta la terapia antiaggregante associata ad alcuni farmaci, come le statine”.

