Tronisti Uomini e Donne: la rete insorge contro Flavio e Cristiana. Ecco cosa pensa il pubblico sui nuovi protagonisti del dating show.

Tronisti Uomini e Donne, annunciati Cristiana e Flavio Ubirti: cosa pensano i fan

Sono stati annunciati i nuovi tronisti Uomini e Donne, e diciamocelo, finalmente! Come volevasi dimostrare ha vinto un posto sulla sedia rossa Flavio Ubirti, che quest’anno ha fatto impazzire i fan dopo essere stato tentatore a Temptation Island 2025. Considerato come il più bello in assoluto, aveva già il trono annunciato. Nel dating show di Maria De Filippi arriverà anche Cristiana Anaia, tronista sconosciuta al pubblico televisivo che nella vita di tutti i gironi fa la speaker in una Radio a Palermo.

Chi sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama?

Ma come hanno reagito i fan all’annuncio dei due tronisti di Uomini e Donne? Partiamo con Cristiana. Sotto il post dove viene dichiarata come nuova tronista, il pubblico sembra aver reagito piuttosto bene pensando che finalmente salirà sul trono una persona semplice, almeno in apparenza. Allo stesso tempo non sono mancate le critiche nei suoi confronti: “Caratterialmente felice, come se la felicità fosse una caratteristica caratteriale…“, scrive un utente riferendosi alle sue parole nel video di presentazione. Qualcuno critica anche che ancora una volta troveremo una ragazza bellissima e giovane: “Tutte belle tutte rifatte non ce n’è una che non è lo è boh“.

Chi è Claudia D'Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over/ Ritorno a Uomini e Donne dopo Giorgio

Tronisti Uomini e Donne, Flavio Ubirti sul trono: commenti al veleno

Dopo l’annuncio dei nuovi tronisti di Uomini e Donne i fan si sono scatenati sui social: “Ma ormai chiamatelo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo…A 22 anni deve andare in TV per trovare l’amore….Chi ci crede ancora!?“. Alcune critiche sono velenose. Ma passiamo a scoprire cosa pensano i fan di Flavio Ubirti, anche lui eletto tronista del programma di Maria De Filippi su Canale 5. Su di lui le opinioni sono discordanti. C’è chi è felice, e chi invece se lo aspettava un po’ troppo: “Che delusione però il fatto che sia tutto scontato e che giri sempre tutto su chi ha agenzie…peccato“, scrive un utente nei commenti.