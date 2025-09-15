Da Flavio Ubirti a Rosario Guglielmi, tutti i tentatori diventati tronisti a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025!

Tronisti Uomini e Donne, chi sono Flavio Ubirti e Rosario Guglielmi

Molti dei tronisti di Uomini e Donne vengono direttamente da Temptation Island 2025. Ma questa non è una novità, dato che spesso dal talent condotto da Filippo Bisciglia si conoscono personaggi estremamente adatti ad un percorso nel dating show di Maria De Filippi e anche quest’anno le cose sono andate in questo modo. Infatti, troviamo sul trono Flavio Ubirti, il tentatore più amato dell’ultima edizione, e pochi giorni fa è stato annunciato anche il nome di Rosario Guglielmi.

Per quanto riguarda Flavio Ubirti, il suo era un trono a dir poco annunciato, dato che il ragazzo dopo essere stato uno dei single a Temptation Island ha conquistato il pubblico che da subito ha richiesto che fosse il tronista del programma per via del suo portamento ‘clichè’ per salire sul trono, che per il suo carattere pacato ed elegante. Tra i tronisti spunta anche il nome di Rosario Guglielmi, siciliano 27enne che vive a Milano e che era arrivato a Temptation Island 2025 con Lucia. Lei, però, non si è mostrata molto fedele nei suoi confronti dato che fuori dal programma l’ha subito tradito con altri tentatori.

Uomini e Donne, Sarah e Ary sul trono? “Sono quotatissime“

Per quanto riguarda i tronisti di Uomini e Donne si continua a parlare anche della possibile partecipazione di Sarah sul trono di questa edizione del programma visto che tutti si sono affezionati a lei dopo la fine della relazione con Valerio Ciaffaroni. Anche Sarah sembra essere una potenziale perfetta tronista per il dating show di Maria De Filippi, ma soprattutto secondo molti telespettatori merita una nuova chance per quello che le è successo. Quotatissima poi anche Ary, tentatrice dello stesso Valerio e con la quale è arrivato il bacio poco prima del falò con l’ex fidanzata e che poi ha sparpagliato tutte le carte in tavola cambiando l’esito della loro relazione.

