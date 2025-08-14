Il lato oscuro di Uomini e Donne: solo 12 coppie sopravvivono al tempo, tutte le altre svanite tra litigi e tradimenti.

Trono Classico Uomini e Donne: il grande flop dal 2017

C’è tanta, tantissima attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che ogni anno tiene compagnia a milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio su Canale 5. Il bello del dating show è quello di vedere le dinamiche tra le coppie: come si conoscono, cosa piace all’uno dell’altro, e cosa poi li fa litigare ed eventualmente spingersi alla rottura.

In particolar modo è il Trono Classico ad essere spesso sotto ai riflettori, vista la presenza di giovani tronisti e corteggiatori pronti a costruire una vita insieme con il partner. Ma vi siete mai chiesti quante coppie sono rimaste insieme negli ultimi nove anni di Uomini e Donne? Nel programma sono passati tantissimi tronisti, ad essere precisi, ben 67. Chi di loro ha poi formato una famiglia e oggi continua a portare avanti la storia d’amore? Andiamo a svelare l’arcano!

Trono Classico Uomini e Donne: quante coppie stanno ancora insieme oggi

Il primo a fare questo bilancio della situazione è stato IlVicolodellenews, che ha parlato di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, gli unici dell’ultima stagione che hanno fatto la loro scelta. Grande flop invece per tutti gli altri con un record di tronisti che sono stati cacciati dal programma per una violazione del regolamento, mentre Francesca Sorrentino ha abbandonato il trono poco convinta di chi aveva di fronte (e ha fatto bene).

Come dicevamo, negli ultimi nove anni abbiamo visto ben 67 tronisti pronti a cercare l’amore, ma a differenza di quanto può sembrare da fuori, pochissimi hanno costruito una relazione che dura ancora oggi. E nel corso degli anni assistiamo sempre più ad abbandoni precoci del trono, da parte di ragazzi e ragazze che arrivano ad un punto di non ritorno, in difficoltà nel provare sentimenti e lasciarsi andare. Dal 2017 in poi addirittura 16 tronisti sono usciti da Uomini e Donne senza una scelta, mentre 24 hanno scelto ma si sono poi lasciati.

Trono Classico Uomini e Donne: i dubbi su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri

12 sono invece coloro che resistono, anche se tra di loro ci sono indubbiamente i protagonisti delle ultime edizioni come Gianmarco Steri e la fidanzata Cristina Ferrara che stanno insieme ma che non sembrano convincere il pubblico riguardo all’autenticità del loro amore. Molti pensano che i due siano in crisi sin dal momento in cui hanno lasciato Uomini e Donne, e pochi fan hanno fiducia nella loro relazione.