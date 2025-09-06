Uomini e Donne, grande spavento per la dama al pronto soccorso. Che cosa è successo alla donna

Uomini e Donne, una grandissima protagonista del Trono Over è dovuta correre al pronto soccorso. La notizia è rimbalzata in men che non si dica agli onori della Cronaca dopo essere stata messa sul Web e, in particolare, sui Social dove la donna è parecchio attiva, soprattutto su Instagram.

Di certo quel che le è successo ha allarmato, e non poco, i suoi numerosi estimatori che nel corso dell’estate 2025, che si sta apprestando a raggiungere il suo termine, l’hanno ammirata in tanti scatti ove appariva magnifica in costume da bagno.

Elegante, solare e raffinata, la dama non è, infatti, una persona che passa inosservata. Inoltre è anche dotata di un caratterino bello pepato che è emerso più volte quando è stata presente in studio, dalla mitica Maria De Filippi. Peccato che lì manchi da un po’ di tempo. Nonostante ciò l’amore vero e sincero del grande pubblico non l’ha mai abbandonata. E il fatto che ci sia così tanta curiosità e, nel contempo, viva preoccupazione nel saperne di più di quel che le è successo ne è una nuova e lampante conferma.

Uomini e Donne, la corsa della dama al pronto soccorso

Stiamo parlando di Daniela Manganaro, originaria di Avellino, e che nella vita svolge la professione di insegnante di fitness. La dama ha raccontato in una Storia caricata sul suo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito, di essere stata punta da una vespa che lei ha definito con l’appellativo di ” degenerata”. Ovvio che il fatto è molto comune anche adesso non solo se si ama trascorrere ancora del tempo in spiaggia ma anche semplicemente all’aria aperta nelle ore più calde o nelle serate frizzantine in compagnia di parenti e amici per una squisita cena.

Il dolore sia prima che dopo la puntura è stato fortissimo ma poi, dopo una proverbiale visita al pronto soccorso e un gran spavento, è tornata a casa. Ora sta bene e prosegue a incantare i suoi followers con splendide fotografie perlopiù scattate al mare che lei ama profondamente.

A dimostrazione di ciò in una delle più recenti Storie ha spifferato di sognarlo. Insomma, adesso lo spavento è lontano anche se chiaramente quell’episodio lei non lo dimenticherà tanto facilmente. Non per nulla, come lei stessa ha dichiarato, ” la sofferenza è stata alquanto notevole”. Tuttavia il sorriso è tornato ben presto sul sul viso così come il suo desiderio di relax e di trascorrere del tempo immersa nella natura.

In ogni caso lei è una donna tosta, forte e determinata. Una, insomma, ” che non molla”. E non lo farà, di certo, nemmeno stavolta. I suoi fan su questo possono dormire sonni e sogni beati e tranquilli come farà lei che è, in realtà, una grande e dolce sognatrice.