Trony, volantino “Il meno caro lo paghi la metà”/ 50% di sconto fino al 24 dicembre

E’ andato in archivio il Black Friday 2019, ed è passato anche il Cyber Monday, ma le offerte in vista del Natale fioccano, a cominciare da Trony, che in queste ore ha pubblicato un nuovo interessante volantino con centinaia di prodotti in sconto. “Il meno caro lo paghi la metà”, fa sapere la nota catena di elettrodomestici presente da nord a sud, applicando quindi degli sconti netti del 50%, acquistando i prodotti selezionati dalla stessa azienda. Il volantino avrà una lunga scadenza, in quanto durerà fino al 24 dicembre, la vigilia di Natale, di conseguenza, potrà essere sfruttato appunto da tutti coloro che vorranno fare dei presenti per le festività. Come già anticipato dallo slogan, la questione è molto semplice: vi basterà acquistare due prodotti, e quello meno caro lo pagherete con uno sconto del 50%, esattamente la metà. La promozione è valida su smartphone, notebook, smart TV, fotocamere, ma attenzione, non su qualsiasi cosa indistintamente, ma solamente sui prodotti scelti dalla stessa Trony.

TRONY, VOLANTINO OFFERTE: IPHONE 11 A 799 EURO

Non mancano oggetti interessanti, come ad esempio lo Huawei P30 Lite al costo di 149.50, mentre per un Samsung Galaxy A40 vi basterano 114.50 euro. Per il Galaxy Note 10+ serviranno invece 489.50 euro, mentre per portarvi a casa l’ambito Iphone 11 serviranno 799 euro (non in versione Pro). Attenzione anche al tablet di casa Apple, iPad Pro 11 a 424.5 euro invece che 849 euro, mentre per quanto riguarda la Playstation 4 in versione 500 Gb con all’interno Fortnite, God of War Hits e due joypad, potrete acquistarla al costo di 229.99 euro, anche in questo caso, con il 50% netto di sconto. Se invece voleste ortarvi a casa l’Xbox One S da 1 Tb, bundle con Star Wars Fallen Jedi Order, vi serviranno 124.99 euro, con l’aggiunta di una serie di altri giochi in forte sconto rispetto al normale prezzo di listino. Vi consigliamo per ulteriori informazioni di controllare il sito della stessa Trony, ricordandovi che le offerte sono ovviamente ad esaurimento scorta.

