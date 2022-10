Tropea, chi sono i concorrenti X Factor 2022/ Il pubblico gradisce molto la band

Chi sono Tropea, X Factor 2022: la scelta di Ambra

Il pubblico social di X Factor 2022 in merito ai Tropea ha apprezzato la scelta di Ambra, in molti hanno temuto che preferisse i Nervi ai Tropea, anche se qualcuno li ha sentiti un po’ sottotono e la performance non è stata migliore delle altre. Qualche follower non è stato d’accordo sull’eliminazione di alcuni concorrenti come Cinzia Zaccaroni e i Gemini Blu, probabilmente perché ritenuti sacrificabili in quanto poco malleabili perché hanno già una loro identità musicale abbastanza definita. Sicuramente la band avrà ancora altre possibilità per raggiungere il cuore di un pubblico totalmente innamorato di loro. Difficile però pensare che questi possano arrivare a vincere il programma.

Techinocolor è il brano dei Tropea alle Audition

I Tropea sono scesi in pista con un loro inedito dal titolo “Technicolor” alle Audition di X Factor 2022. Si sono presentati alla giuria dicendo che il progetto della band è nato a Milano e il nome del gruppo è stato la risposta a una giornata piovosa. In quel momento i ragazzi volevano fuggire di un luogo caldo e tropicale, da qui l’idea di chiamare la band “Tropea”. Il sound proposto dal gruppo fa venire voglia di ballare. Alla fine dell’esibizione D’Argen D’amico ha provato un po’ di nostalgia degli anni ‘80, il pezzo non lo ha molto entusiasmato ma il loro progetto è stato chiaro. Ad Ambra non le è piaciuto il testo e nemmeno lo ha compreso bene però il loro modo di fare musica è “figo”. Rkomi ha valutato positivo la rappresentazione, mentre per Fedez è stata la migliore band della giornata.

Insieme a te sto bene ai Boot Camp di X Factor 2022

Ai Boot Camp i Tropea hanno portato una cover “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti. Si sono presentati con un nuovo bassista ma solo in via provvisoria. La loro interpretazione è stata completamente personalizzata e ha avuto un effetto positivo sul pubblico che ha urlato a gran voce di volerli sulla sedia. Per Ambra Angiolini non è stato facile prendere una decisione, era indecisa se tenerli e portarli al Live oppure salutarli. Alla fine si è avvalsa dello switch e ha chiesto di abbandonare la sedia ai Gemini Blu. La scelta non è stata condivisa da Fedez che l’ha ritenuta alquanto bizzarra.

Il brano dei Tropea ai Last Call è Let me entertain you

Ai Last Call di X Factor 2022 i Tropea hanno presentato la cover “Let me entertain you” di Robbie Williams. La Michielin dietro le quinte ha dichiarato che si tratta di un pezzo che spacca, è uno dei suoi brani preferiti, secondo il suo parere è stata un’ottima scelta da portare nell’ascolto. Alla fine dell’esibizione il pubblico ha espresso il suo giudizio con una standing ovations. Dalla Judge’s Zone, Rkomi ha dichiarato di preferire I Nervi perché non sono così definibili e con loro si potrebbe giocare di più. Al momento della decisione finale, Ambra ha stupito tutti, decidendo di portare i Tropea ai Live. Fedez ha espresso la sua paura di incontrarli in sfida.

Il video dell’esibizione dei Tropea a X Factor 2022













