Tropea, finalista a X Factor 2022?/ “Cringe Inferno la cosa giusta da fare nel momento giusto”

I Tropea tra le rivelazioni di X Factor 2022

I Tropea sono tra le sorprese di X Factor 2022. La band pop, nata a Milano nel 2017, ha fatto della loro musica un mondo davvero unico che spazia dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Nelle loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni creando delle contaminazioni davvero uniche e cantando in italiano ed inglese. Durante una delle ultima puntate del talent show musicale di Sky Uno, la band milanese ha presentato il loro brano inedito dal titolo “Cringe Inferno” conquistando un biglietto per accedere alla prossima puntata.

Intervistati da soundblog.it, la band milanese ha raccontato e parlato dell’esperienza di X Factor: “siamo ancora tutti in elaborazione perché é una cosa lunga da processare. In generale il bilancio è super positivo, abbiamo fatto tutto quello che volevamo, siamo sempre stati noi in ogni esibizione che abbiamo fatto. “Cringe inferno” sul palco è stato un sogno ad occhi aperti sul palco”.

I Tropea e l’inedito Cringe Inferno: “l’abbiamo scritta 3-4 anni fa”

La band milanese de I Tropea ha deciso di puntare nella fase finale di X Factor 2022 sul brano inedito “Cringe Inferno”. Una scelta non casuale come hanno raccontato in una intervista rilasciata a soundblog.it: “abbiamo visto Cringe Inferno la cosa giusta da fare nel momento giusto. Abbiamo approcciato questa partecipazione, la scelta del brani settimana per settimana. Quando siamo entrati al loft non avevamo in mente che, se fossimo arrivati fino alla quarta puntata avremmo tirato fuori Cringe Inferno…” .

Non solo, la band ha poi aggiunto: “ma poi, a un certo punto, ogni cosa è andata al suo posto, e anche questa canzone -scritta 3/4 anni fa- all’improvviso è diventato il pezzo di un puzzle che si incastrava. Non era un brano che avevamo nel cassetto ma semplicemente non aveva mai trovato l’occasione giusta, il momento giusto. Lo inserivamo ogni tanto nelle nostre scalette live. La versione definitiva la abbiamo completata adesso per coronare questo percorso a X Factor”.











