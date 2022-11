Tropea, X Factor 2022/ I più discussi dopo lo strepitoso inedito Cringe Inferno

I Tropea, alti e bassi ad X Factor 2022, ma dopo l’inedito puntano alto

Quello dei Tropea a X Factor 2022 è stato un percorso tra luci e ombre, tra alti e bassi. Dopo aver rischiato l’eliminazione nella terza puntata del live show, nella quarta hanno convinto tutti portando sul palco il loro inedito Cringe Inferno, prodotto da Simon Says. Un’esibizione convincente, che ha spinto tutti i giudici ad esprimersi positivamente. Da Rkomi a Fedez, passando per Dargen e Ambra: la sensazione è che la scorsa settimana i Tropea abbiano proprio impressionato.

Bisogna capire adesso quanto continuità riusciranno ad offrire nel prosieguo del talent show. Tra il pubblico c’è chi, alla luce degli ultimi progressi, li ritiene inarrestabili. D’altra parte i commenti benevoli dei giurati fanno ben sperare per il loro percorso e, soprattutto, per il loro futuro al di fuori di X Factor 2022. In questo senso Rkomi non ha dubbi sul fatto che fuori, ad attendere i Tropea, ci sarà sicuramente una bellissima situazione.

I Tropea incantano i giudici di X Factor 2022

Fedez, dal canto suo, li ha invitati a godersi questo momento magico. Forse perché fino a questo momento non sono riusciti ad offrire quella continuità che ci si sarebbe aspettati. Al di là di questo aspetta, la crescita dei Tropea è innegabile. E gli apprezzamenti non sono tardati ad arrivare.

Sull’inedito Cringe Inferno, Dargen ha detto che rappresenta “la cosa migliore che avete portato sul palco insieme a quella di Battisti. Trovare dei sinonimi più comprensibili sarebbe stato meglio come consigliava anche Rkomi”. Anche Ambra, ovviamente, ha speso parole al miele:”Quando si crea discussione, c’è tanto da dire. E voi avete tanto talento… Dante l’inferno l’avrebbe scritto così”.

