Tropea, X Factor 2022/ Sono a rischio eliminazione?

Tropea, X Factor 2022: tante difficoltà

Tra i concorrenti più in difficoltà in questo inizio di X Factor 2022 ci sono da segnalare i Tropea. Riuscire a emergere in maniera convincente fin dalle prime puntata non è di certo una missione semplice, soprattutto per un palco ostico come quello di X Factor 2022. Già nella prima puntata dei Live Show la band non era sembrata totalmente immersa nella scelta del brano, rappresentano una certa incertezza sia dal punto di vista interpretativo che della personalità. Per il secondo appuntamento con i Live era quindi fondamentale spezzare quella tendenza negativa e cercare di portare a casa dei commenti positivi e convinti.

Per loro Ambra Angiolini ha scelto Ray of Light, pezzo storico di Madonna e decisamente fuori dalla routine della band dal punto di vista dell’attitudine. In ogni caso, la sfida ardua poteva essere il pretesto per rovesciare le sorti tracciate dalla prima puntata. Effettivamente il commento dei giudici dopo l’esibizione ha dimostrato quanto il lavoro settimanale sia stato efficace e soprattutto di altissimo livello.

X Factor 2022: Tropea, i giudici li esaltano

La resa dei Tropea nell’ultima puntata di X Factor 2022 è stata incredibile con tutti i giudici concordi nel sottolineare la qualità dell’esecuzione. In particolare, Rkomi ha voluto rimarcare la maturità sonora e interpretativa, soprattutto se raffrontata all’assegnazione di questa settimana. Dello stesso avviso anche Dargen D’Amico che ha accettato la performance con un perentorio commento di apprezzamento. Non mancano anche i complimenti da parte di Fedez e della loro giudice Ambra Angiolini. A dispetto della performance, il pubblico ha però deciso di mandare proprio i Tropea al ballottaggio. Per l’occasione si confrontano con Jacopo portando Insieme a te sto bene di Lucio Battisti. Dopo il tilt voluto dai giudici, il pubblico sceglie di premiare proprio il gruppo che riesce così ad accedere alla terza puntata dei Live.

L’andamento non proprio chiaro della band resta comunque un dubbio che bisogna sciogliere, anche il pubblico infatti sembra iniziare a pretendere qualcosa di più. L’ultima puntata ha comunque segnato diversi passi in avanti nonostante il rischio finale di abbandonare il programma. Sui social molti sono sembrati ricredersi rispetto al giudizio tendenzialmente negativo delle prime settimane. In particolare, molte opinioni presenti sui diversi profili social sono sembrati speranzosi in riferimento alla possibilità della band di invertire la rotta e raggiungere obiettivi sempre più convincenti. Tutto dipenderà anche dalle scelte canore che riguarderanno le prossime puntate e l’eventuale rischio eliminazione che torna minaccioso anche per la prossima settimana.

