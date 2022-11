Tropea, X Factor 2022/ Superata la prova Vasco Rossi con lode

Tropea, X Factor 2022: una prova non semplice

I Tropea per il primo live di X Factor 2022 si esibiscono con una pietra miliare della musica italiana di un mostro sacro come Vasco Rossi: Asilo Republic. La scelta del pezzo mette a dura prova i ragazzi che si devono incamminare in un terreno inesplorato, correndo anche il rischio di essere paragonati con un simbolo della musica e di non risultare all’altezza. E invece i Tropea hanno realizzato una performance unica: elettronica, irriverente e spiazzante anche a livello visivo. Rkomi è il primo giudice a commentare l’esibizione e si mostra subito soddisfatto, apprezzando la carica dei ragazzi. Anche Fedez è della stessa opinione. Dargen D’Amico apprezza il rischio che la band ha preso, complimentandosi per il coraggio, apprezzando molto la loro presenza scenica.

Infine Ambra non può che scherzare con il suo gruppo e complimentarsi ancora con loro. Sui social la band ha riscosso molto successi, tra i vari commenti che si possono leggere, infatti, molti riconoscono l’elevato potenziale di questi ragazzi. Molti che non li avevano apprezzati nelle fasi precedenti del programma, li hanno addirittura rivalutati dopo questa esibizione. La band passa questa fase e vola alla prossima puntata, con una nuova esibizione.

Tropea, una band pop che già conosce il palcoscenico

La band della squadra di Ambra Angiolini in questa nuova stagione di X Factor 2022 sono i Tropea, una band pop nata a Milano che ha già calcato molti palcoscenici della scena underground. I quattro componenti del gruppo sono Pietro, Mimmo, Piso e Claudio e hanno già dimostrato di aver un carattere molto forte, arrivando addirittura ad avere qualche contrasto con il loro giudice. Ambra infatti vuole che i quattro escano dalla loro comfort zone, per evitare il rischio che vengano definiti monotoni e sempre uguali a se stessi, per esplorare invece territori nuovi e brani che non potrebbero sembrare nel loro stile.

Si definiscono cringe, imbarazzanti e autoironici, la definizione del loro stile, stando alle loro parole è: pajama music for pajama people, ovvero una musica senza troppe pretese in grado di divertire e di fare casino in ogni occasione. Intanto il pubblico è convinto che il loro percorso potrà essere molto importante non solo durante il talent show ma anche dopo la fine dello stesso. Si tratta sicuramente di una band molto radiofonica.

