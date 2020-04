Troppa gente al funerale in Chiesa, parroco multato/ “Non pago, scriverò al Prefetto”

Pubblicità

Con il Coronavirus che imperversa nel mondo e anche nella nostra Italia, secondo Paese del globo per vittime e terzo per numero di contagi, anche le abitudini connesse alla sfera religiosa hanno dovuto subìre una profonda revisione e rendersi soggette alle norme restrittive varate dal Governo. In queste ore, da Soncino (Cremona), è rimbalzata la notizia della celebrazione di un funerale in chiesa, con annessa multa per il prete che stava celebrando la funzione. Il motivo? Troppa gente all’interno del luogo di culto. Alla messa d’addio a una delle vittime del Covid-19, officiata presso la chiesa situata in frazione Gallignano, i carabinieri hanno “sorpreso” tredici persone: oltre al parroco, erano presenti sei assistenti e sei persone sedute fra i banchi. Un quantitativo giudicato eccessivo dai militari, i quali, applicando la legge, hanno rilevato a loro giudizio una violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei MInistri in materia di emergenza sanitaria, consegnando al sacerdote un verbale da 280 euro.

Pubblicità

TROPPA GENTE AL FUNERALE IN CHIESA, PARROCO MULTATO: “DOVE SIAMO, NELLA RUSSIA SOVIETICA?”

Una sanzione che non è proprio andata giù a don Lino Viola, il religioso che stava celebrando il rito funebre, non soltanto perché (a suo dire) le misure contenitive sono state rispettate alla lettera (banchi distanziati e mascherine e guanti indossati da tutti i presenti), ma anche per le modalità con le quali le forze dell’ordine hanno fatto il loro ingresso in chiesa, interrompendo in maniera decisamente poco ortodossa la messa di commiato al defunto. Il prete, intercettato dall’ANSA, ha asserito: “È rispetto questo? Un carabiniere che interrompe una messa arrivando sull’altare? In una chiesa di 350 metri quadrati con dentro 13 persone, sei delle quali piangono un defunto? Dove siamo, nella Russia sovietica?”. Uno sfogo duro, al quale fanno seguito ulteriori dichiarazioni: “Per adesso non pago. Prima scriverò al Prefetto, perché le modalità usate dai carabinieri sono inaccettabili e si deve sapere. Tra l’altro, c’è un filmato che documenta tutti i fatti sul web”. Anche il sindaco del paese è stato messo al corrente di quanto verificatosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA