La situazione dei cantieri navali in Europa è disastrosa, con troppe aziende nazionali che pensano soprattutto – e forse giustamente – ai loro interessi e senza una reale programmazione e strategia unitaria in grado di reggere il confronto con la cantieristica americana e cinese: questo è l’allarme lanciato dall’ammiraglio e Capo di stato maggiore della Marina francese Nicolas Vaujour durante un recente intervento nel Parlamento parigino, suggerendo un ampio lavoro di ristrutturazione del settore dei cantieri navali a beneficio della produttività e competitività del blocco europeo.

Secondo il quotidiano La Verità (ma non abbiamo potuto verificare l’informazione), lo stesso Vaujour starebbe anche lavorando a un accordo con la Germania per creare un nuovo colosso tutto europeo – che escluderebbe l’Italia – della cantieristica navale.

Partendo proprio dalle parole dell’ammiraglio Vaujour, nell’audizione parlamentare – citata da DefenseNews – ha spiegato ai deputati francesi che in Europa “abbiamo circa 14 cantieri navali che competono tra loro”, precisando che in un “mondo ideale” sarebbero al massimo “tre o quattro” in grado – oltre che, ovviamente, di competere nelle vendite – di “conquistare ampie quote di mercato all’estero”: il problema – ha spiegato – è l’assenza di una reale strategia unitaria, con i singoli Paesi che preservano i propri interessi industriali.

Nicolas Vaujour: “La joint venture tra cantieri navali di Naval Group e Fincantieri è stata un fallimento commerciale”

L’idea fondante del pensiero di Vaujour è che servirebbe seguire anche per i cantieri navali l’esempio del costruttore aeronautico Airbus (attualmente primo produttore di aeromobili civili in Europa e nel mondo, con una quota di mercato superiore a quella della statunitense Boeing), con una fusione di tutti i principali produttori nazionali: l’idea non è certo una novità, visto che lo stesso ammiraglio era stato un sostenitore e promotore della joint venture tra la francese Naval Group e l’italiana Fincantieri – rinominata Naviris – nel 2020, che purtroppo (spiega oggi) “non ha soddisfatto le aspettative”.

Il progetto del grande agglomerato di cantieri navali tra Francia e Italia – sempre secondo Vaujour – sarebbe stato un fallimento proprio dal punto di vista del mercato estero, non riuscendo a diventare quel leader nella produzione europea di fregate che era stato immaginato: tra Naval Group e Fincantieri c’erano vedute “molto, molto diverse”, con la prima incentrata nella produzione di piccole imbarcazioni da 4.500 tonnellate e la seconda che punta al mercato delle 7.000 tonnellate; specchio di quella mancata cooperazione tra cantieri navali utile per creare una sorta di “Airbus del mare”.