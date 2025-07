Troppo forte è l'ennesimo film cult di Carlo Verdone che vede l'ultima collaborazione con Alberto Sordi, con cui ci fu un rapporto teso sul set

Troppo forte su Rete 4: scopri il cast dello storico film

Oggi domenica 6 luglio, nel pomeriggio di Rete 4 torna in onda il film di Carlo Verdone Troppo forte, una delle commedie più celebri del noto attore e regista romano. Il film è una delle tappe cruciali della sua filmografia anni Ottanta, uscito sulla scia del successo di Acqua e sapone e Bianco, rosso e Verdone.

Con Verdone nel film c’è anche la celebre Stella Hall, attrice americana che ha per la prima e unica volta ha partecipato a un film italiano. Il cast è impreziosito dalla presenza iconica di Alberto Sordi, che interpreta un avvocato truffaldino e megalomane: il personaggio di Giangiacomo Pigna Corelli in Selci è un’irresistibile parodia della nobiltà decaduta romana, una veduta sul passato ma sempre con uno sguardo moderno, tant’è che il film ancora oggi è considerato uno dei più grandi succesis dello stesso Verdone.

La trama del film Troppo forte su Rete 4

Troppo forte racconta la storia di Oscar Pettinari (interpretato da Carlo Verdone), un giovane romano dalla parlantina sciolta e dall’aria ingenua, che sogna di sfondare nel mondo del cinema come attore o, almeno, come stuntman, ma le cose si riveleranno per lui complicate, visto che viene cacciato dai provini e ignorato dalle produzioni, Oscar vive di espedienti e fantasie.

Un giorno ascolta il consiglio del simpatico avvocato Giangiacomo Pigna Corelli in Selci (interpretato da Alberto Sordi), inscena un finto incidente stradale con la speranza di ottenere un risarcimento e di vendicarsi del rifiuto di un produttore, ma qualcosa finisce per andare storto: Oscar finisce per ferire Nancy, un’attrice americana (interpretata da Stella Hall), presente a Roma per girare un film nonché amante del produttore che scartò Oscar all’audizione.

L’incontro tra i due cambierà profondamente la vita di entrambi. Nancy, lasciata sola e licenziata dal produttore, nonché delusa dal mondo del cinema e in cerca di autenticità, trova in Oscar ospitalità e amicizia, mentre lui si innamora alla follia della donna e da qui prende vita una storia fatta di emozioni e colpi di scena, che si mescolano dando vita a uno dei film più riusciti di Carlo Verdone.