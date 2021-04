Troppo napoletano/ Video, su Rai 2 il film con Serena Rossi, Gigi e Ross

Troppo napoletano andrà in onda oggi, lunedì 12 aprile, su Rai 2 alle ore 21.20. Girato nel 2016, il film è diretto da Gianluca Ansanelli, sceneggiatore, regista, conduttore, autore televisivo e teatrale italiano. Esordisce in televisione alla fine degli anni Novanta, prima nelle reti locali per poi passare a Italia 1, La 77 e Rai 1. Da oltre vent’anni alterna la televisione con il teatro e il cinema, occupandosi soprattutto di regia e sceneggiatura.

Tra gli ultimi film scritti da Ansanelli si ricordano Ci vuole un fisico (Alessandro Tamburini, 2018), Il giorno più bello del mondo (Alessandro Siani, 2019), 7 ore per farti innamorare (Giampaolo Morelli, 2020) e Un figlio di nome Erasmus (Alberto Ferrari, 2020). La commedia Troppo napoletano è diretta da Gianluca Ansenalli, che ne cura anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Tito Buffulini. Le musiche sono di Gianni Gallo e Maurizio Bosnia e la scenografia di Antonio Farina.

Troppo napoletano, la trama del film

Troppo napoletano ha per protagonista Debora (Serena Rossi), una bella e verace napoletana. Il marito, un cantante neomelodico, è venuto a mancare e la donna accudisce da sola il figlio Ciro (Gennaro Guazzo), un ragazzino pieno di complessi. Per aiutarlo Debora decide di portarlo da uno psicologo, Tommaso (Luigi Esposito).

Il medico capisce che le problematiche del ragazzo sono dovute ai problemi amorosi con Ludovica (Giorgia Agata), figlia di Stefano (Rosario Morra). Nel frattempo, seduta dopo seduta, tra Tommaso e Debora scoppia la scintilla e si crea una sorta di parallelismo tra la storia dei due adulti e dei due ragazzini, tanto che ognuno aiuta l’altro a raggiungere i suoi obiettivi. Ce la faranno?

Video, il trailer del film "Troppo napoletano"





