TROPPO NAPOLETANO/ Video, Serena Rossi protagonista nel film di Rai2 (19 maggio 2020)

La principale protagonista di Troppo napoletano è l’attrice Serena Rossi nata a Napoli il 31 agosto del 1985. La sua esperienza nel mondo della recitazione è iniziata in televisione con la partecipazione al film Rosafuria di Gianfranco Albano e contemporaneamente con l’ingresso alla storia soap opera Un posto al Sole. Per quanto concerne il mondo del cinema invece il primo film e del 2007 intitolato Liberarsi figli di una rivoluzione minore per la regia di Salvatore Romano. Tra le altre pellicole ricordiamo Song’è Napule, Ti sposo ma non troppo, Al posto tuo, Ammore e malavita, Caccia al tesoro, Io sono Mia, Brave ragazze e 7 ore per farti innamorare. L’attrice dal 2008 è legata con il collega Davide Devenuto. I due si conobbero sul set della soap opera Un posto al sole. Nel 2016 hanno avuto un figlio. Di recente sulla Rai l’abbiamo rivista nel ruolo della grandissima artista Mia Martini nel film per la tv di Riccardo Donna, Io sono Mia. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Troppo napoletano, il film con Serena Rossi

Troppo napoletano va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 19 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2016 dalla casa cinematografica di Cattleya Lab in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è stata curata da Gianluca Ansanelli il quale ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Tito Buffalini. Il montaggio è stato curato da Lorenzo Peluso, le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianni Gallo e Maurizio Bosnia e nel cast sono presenti Serena Rossi, Luigi Esposito, Rosario Morra, Gennaro Guazzo, Giorgia Agata, Giovanni Esposito e Salvatore Misticone.

Troppo napoletano, la trama del film

Ecco la trama di Troppo napoletano. Ci troviamo nella città di Napoli dove un’affascinante donna del luogo di nome Debora si trova a dover fare i conti con un drammatico evento della propria vita ossia la morte del marito. Il marito era un cantante neomelodico di un certo successo il quale purtroppo ha dovuto lasciare i propri affetti terreni e soprattutto la sua adorata moglie chiamata ad occuparsi del loro figlio Ciro. Quest’ultimo anche probabilmente in ragione della scomparsa del padre, sta attraversando un periodo molto difficile nel quale sembra essere alle prese con problematiche di diversa natura che non gli permettono di essere efficace per quanto riguarda il rendimento scolastico e soprattutto in quelle che sono le relazioni sociali con i propri coetanei. La bella Debora preoccupata per il momento che sta passando il proprio figlio, decide di rivolgersi ad uno psicologo di nome Tommaso.

Quest’ultimo è un ragazzo molto gentile ed amorevole che non appena si ritrova davanti ai propri occhi la bella Debora, si innamora immediatamente. Tommaso decide quindi di occuparsi al meglio delle esigenze del figlio Ciro scoprendo come quest’ultimo sia in difficoltà in ragione di un amore non corrisposto da una sua coetanea di nome Ludovica. Con il passare dei giorni e soprattutto con le sedute, tra lo psicologo e il giovane ragazzo si instaura una forte amicizia ed in particolar modo con entrambi che decidono di fissare una sorta di sodalizio secondo il quale Tommaso aiuterà Ciro a conquistare la piccola Ludovica, mentre il ragazzino aiuterà lo psicologo per conquistare il cuore di sua madre. Tra l’altro, questa sarà l’occasione per lo stesso Ciro di poter riavere al proprio fianco una persona che possa fungere da figura paterna e che al tempo stesso possa rendere felice la sua adorata mamma. Non mancheranno le situazioni divertenti e i fraintendimenti che renderanno molto godibile l’intera commedia.

Video, il trailer di Troppo napoletano





