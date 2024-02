Troupe Chi l’ha Visto? trova cadavere Antonella Di Massa/ La 51enne era scomparsa da giorni ad Ischia

La troupe di Chi l’ha Visto? noto programma in onda da anni su Rai Tre in prima serata, ha scoperto in diretta televisiva il cadavere di una donna. Nel dettaglio, come si legge su Il Fatto Quotidiano, si tratta di Antonella Di Massa, 51enne scomparsa di casa lo scorso 17 febbraio. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio, e sono stati proprio gli inviati della trasmissione della tv pubblica, che stavano occupandosi della storia, a fare la macabra scoperta.

Nel dettaglio, come riferito dai colleghi di Fanpage, il cadavere di Antonella Di Massa è stato ritrovato in quel di Succhivo, frazione di Serrara Fontana, Comune di Ischia, nella regione Campania. E’ stata ritrovata a poche centinata di metri dal luogo in cui era stata ritrovata la sua automobile, una Fiat modello Panda di colore bianco, scoperta dagli inquirenti poche ore dopo la denuncia di scomparsa della donna. Al suo interno vi erano tutti gli effetti personali mentre la donna era stata immortalata da una telecamera che si trovava in strada mentre camminava con il cappuccio abbassato e si avviava verso un sentiero vicino.

TROUPE CHI L’HA VISTO? TROVA CADAVERE ANTONELLA DI MASSA: L’ANNUNCIO DELLA TRASMISSIONE

A dare il triste annuncio del ritrovamento è stata la trasmissione ai Tre “Chi l’ha visto?”, che attraverso i propri social ha scritto: “Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di “Chi l’ha visto?”. Francesco Paolo Del Re e Marco Monti hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto”.

E ancora: “Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, e una telecamera l’aveva ripresa”. Quello di Antonella Di Massa è un vero e proprio mistero, visto che la donna era uscita di casa pare dopo un litigio con la figlia ma non così grave da poter far presagire una morte.

