La troupe di Dritto e Rovescio è stata aggredita a Torino: un ragazzo incappucciato ha distrutto il parabrezza dell'auto. Sospetti su membro gang Don Ali

Don Ali torna ad animare le cronache. Dopo le minacce, neanche troppo velate, nei confronti di un docente accusato senza motivo di aver picchiato un bimbo, un membro della gang dello stesso content creator di Torino, di origini marocchine, avrebbe danneggiato l’auto di un inviato del talk di casa Mediaset Dritto e rovescio. Dopo averlo già intervistato anni fa, il programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio era tornato da Don Ali proprio per avere lumi sulla questione del maestro, ma evidentemente l’accoglienza non è stata delle migliori. Secondo quanto riferito da TorinoToday e TorinoCronaca, alcuni amici del 24enne tiktoker avrebbero appunto danneggiato l’auto della troupe della televisione del Biscione.

L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri, martedì 11 novembre 2025, attorno alle ore 21:00. In corso Novara, all’altezza del civico numero 78, una persona incappucciata, con tanto di mazza chiodata, avrebbe colpito più volte il parabrezza dell’auto Mediaset; e, quando è avvenuto l’assalto, la giornalista Erika Antonelli era dentro la vettura. Fortunatamente la stessa non è rimasta ferita, ma sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa, ad esempio se una scheggia di vetro del cristallo l’avesse raggiunta. I colleghi di Rete 4 e Dritto e rovescio hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e, nel giro di pochi minuti, si sono recati sul luogo segnalato i carabinieri, anche se nel frattempo gli aggressori si erano già dileguati.

DON ALI, C’E’ UN SUO AMICO DIETRO L’AGGRESSIONE? COSA E’ EMERSO

Ma era veramente un membro della gang del noto tiktoker che si è definito “capo dei maranza”? Difficile dirlo con certezza, visto che – come detto sopra – colui che ha agito era incappucciato; ma il fatto che la troupe stesse cercando di intervistare proprio il 24enne rappresenta una coincidenza per lo meno curiosa.

Ricordiamo che ieri sera la trasmissione Le Iene ha mandato in onda un servizio realizzato da Gigi Pelazza, che è andato a intervistare proprio Don Ali, con uno scontro piuttosto acceso: il giornalista ha ricevuto diverse minacce dal tiktoker marocchino.

