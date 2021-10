Troupe Rai derubata a San Donato Milanese/ Ladri in azione dove è caduto l’aereo

Nella giornata di domenica una troupe della Rai è stata derubata in quel di San Donato Milano, in provincia di Milano, non lontano dal luogo dove è caduto l’aereo. La tragedia si è verificata in via Marignano all’angolo con via 8 ottobre 2021, nella zona a sud ovest del capoluogo lombardo, e quando la notizia si è diffusa si sono recati sul luogo segnalato tutti i giornalisti delle principali emittenti televisive, fra cui quelli di Rai News che purtroppo sono stati rapinati. Oltre al danno, la beffa si direbbe in questi casi, visto che i colleghi giornalisti, oltre a vedersi portar via tutta l’attrezzatura come microfoni e fotocamere varie, hanno dovuto ritardare di qualche ora il collegamento, dopo aver di fatto recuperato una nuova attrezzatura necessaria per effettuare il collegamento.

Si tratta del secondo furto nel giro di pochi giorni ai danni di una troupe Rai, visto che la scorsa settimana era toccato ai colleghi di Storie Italiane, noto programma in onda tutte le mattine su Rai Uno, da lunedì a venerdì, condotto da Eleonora Daniele. In quel caso i giornalisti della televisione pubblica erano stati derubati in quel di Casorate Primo, comune in provincia di Pavia dove era stata ritrovata l’auto del povero Giacomo Sartori, il ragazzo che è stato trovato senza vita, impiccato, dopo aver subito il furto del proprio computer.

TROUPE RAI DERUBATA A SAN DONATO: IL FRESCO PRECEDENTE DI STORIE ITALIANE

“Siamo venuti qui per raccontare la vicenda di Giacomo Sartori – aveva raccontato Edoardo Lucarelli, inviato di Storie Italiane, parlando con la conduttrice – abbiamo parcheggiato l’auto in un luogo un po’ nascosto e abbiamo sentito delle persone per un paio d’ore”.

“Al ritorno – aveva aggiunto – abbiamo trovato questa sorpresa. Il danno è ingente: intorno ai 30mila euro di strumentazione. Purtroppo qui è già successo, ma di giorno la cosa ci ha sorpreso. Ora mi chiedo davvero se chi ha rubato le nostre telecamere possa essere in qualche maniera correlato a quello che è successo a Giacomo Sartori”.

