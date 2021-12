Troupe Tg1 sequestrata da senatrice no vax/ Video Lucia Goracci: “Liberi dopo 8 ore”

Una troupe del Tg1, capitanata dall’inviata Lucia Goracci, spesso impegnata in zone di guerra, è stata sequestrata nel corso della realizzazione di un’intervista alla senatrice romena no vax Diana Iovanovici Șoșoacă. Il servizio, che mostra l’accaduto, è stato mandato in onda proprio dal telegiornale della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini: in sostanza, a seguito di alcuni interrogativi formulati alla donna circa la gestione della pandemia da parte del Paese avente come capitale Bucarest, quest’ultima ha cominciato a negare fortemente l’esistenza del Coronavirus, dell’emergenza sanitaria e, di conseguenza, anche delle vittime mietute dal Covid.

Cambiamento climatico, veto Russia su bozza Onu/ “Minaccia sicurezza? Inaccettabile”

A quel punto, scatta la scintilla che fa divampare un vero e proprio incendio: la senatrice blocca la porta del suo ufficio, grazie all’ausilio fornitole dal marito e da altri collaboratori, ma Goracci trova il modo di uscire e di parlare con la polizia. “Non ci state proteggendo, la senatrice ci ha sequestrato”, urla la giornalista, ma la politica, dal canto suo, non arretra di un millimetro dalla sua posizione, chiedendo alla polizia di requisire le immagini registrate dalle telecamere Rai e di distruggerle.

Stato di diritto, Polonia: “ricatto Ue, stop a contributi”/ “Veto contro Commissione”

TROUPE TG1 SEQUESTRATA DA SENATRICE NO VAX IN ROMANIA: C’ERA ANCHE LUCIA GORACCI

La troupe del Tg1 sequestrata è stata poi liberata, come riferito da Lucia Goracci, soltanto otto ore più tardi, grazie al prezioso e imprescindibile intervento dell’Ambasciata italiana. Una disavventura che la reporter, avvezza a scenari anche più critici (emblematico in tal senso il suo colloquio con un talebano a Kabul quest’estate, ndr), ricorderà senza dubbio per lungo tempo, mentre in Romania, al di là di qualsiasi forma di negazionismo o di propaganda, i vaccinati sono meno del 30 per cento della popolazione, tanto che quotidianamente si contano all’incirca 20mila casi e centinaia di morti.

Erdogan "Social minaccia per democrazia"/ Turchia vuole punire fake news con carcere

Recentemente, Raed Arafat, segretario di Stato, ha commentato il triste scenario che si sta sviluppando nella nazione e lo ha fatto in questi termini: “Abbiamo visto altri Paesi vivere tutto questo quando non c’era un’arma disponibile, il vaccino”, ha asserito ai media romeni. Il punto è proprio questo, però: appena un terzo degli adulti della Romania è vaccinato.