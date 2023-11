Trova casa grazie ad un telespettatore Storie Italiane/ Eleonora Daniele: “Benefattore anonimo”

A Storie Italiane di nuovo la storia di Francesca di Portoferraio, una donna mamma di un figlio disabile che viveva da tempo in auto (da ben 7 mesi) e che finalmente ha trovato casa dopo che un benefattore che vuole rimanere anonimo e che pagherà anche le spese fino a maggio. Eleonora Daniele ha precisato: “Un benefattore anonimo, mi permetto di dire, un telespettatore, che mentre noi raccontavamo in diretta questa storia, che abbiamo raccontato tante volte, ci ha contattati. Ha ascoltato la nostra trasmissione e la disperazione di Francesca, decidendo di fornirle un alloggio, in maniera anonima”.

Francesca ha visto la casa ed ha replicato: “Devo solo ringraziare quest’uomo che mi ha aiutato, lo ringrazio da parte mia e di mio figlio. Da domani si dorme con Adam, vorrei direi al sindaco di aiutarmi e di rivalutare la graduatoria con la speranza che entro maggio si trovi una soluzione”.

TROVA CASA GRAZIE A TELESPETTATORE STORIE ITALIANE: “MI HA TELEFONATO…”

Mario Acampa, inviato di Storie Italiane da Portoferraio, ha ribadito: “Un telespettatore guardando la trasmissione ha deciso di aiutare Francesca, ha dato la disponibilità di questa trasmissione, glielo lascerà fino a maggio e di pagare tutte le spese”. Francesca ha spiegato di aver parlato con il benefattore via telefono: “Mi ha chiesto come stavo, mi ha chiesto di mio figlio, come si sentiva e come stava e che qualsiasi problema ci sarebbe stato lui, lo ringrazio tantissimo”.

Quindi un messaggio al Comune: “Mi auguri chi si dia una mossa e che rivalutino una graduatoria, per ora non hanno fatto nulla. Nel frattempo un tetto ce l’abbiamo e stanotte dormo con mio figlio”. Mario Acampa: “Siamo molto emozionati Eleonora, è stato difficile anche per noi”. Eleonora Daniele chiosa: “Potete immaginare che sofferenza per una madre che non poteva stare con il figlio, per altro disabile, e per noi questa è una piccola vittoria”.











