Trovamascherine.org/ Come funziona? Indica la farmacia più vicina con disponibilità

Quattro giovani “cervelli in fuga” dall’Italia hanno comunque voluto rendersi utili al nostro Paese nel mezzo dell’epidemia di Coronavirus che tanti lutti e sofferenza ci sta portando: nasce così la app “Trovamascherine“, il loro regalo all’Italia per fronteggiare un aspetto importante nella vita quotidiana di tante persone in questa pandemia di Coronavirus, cioè appunto la difficoltà a trovare le mascherine necessarie soprattutto adesso che è cominciata la Fase 2 e sono di conseguenza in crescita le occasioni di contatto con altre persone, che significano però anche occasioni di trasmissione del contagio da Coronavirus.

Quattro giovani “cervelli in fuga” hanno avuto dunque un’idea per sostenere la loro Italia in questo momento difficile, per aiutare tanti connazionali a trovare le “preziose” mascherine, una ricerca spesso degna di quella del Santo Graal versione 2020.

In questo modo è nato in una manciata di giorni Trovamascherine.org, disponibile sia tramite sito Internet sia tramite web app, raggiungibile dunque da smartphone o computer, che permette di individuare quali farmacie nella propria zona abbiano a disposizione mascherine o altri dispositivi di protezione individuale.

TROVAMASCHERINE.ORG: COME FUNZIONA?

Niente più spostamenti inutili o “caccia al tesoro” tra farmacie, per chi sta cercando mascherine, guanti monouso o quant’altro possa essere necessario nella Fase 2 dell’epidemia di Coronavirus. Come funziona dunque questa app Trovamascherine? Le farmacie aderenti comunicano al portale la loro disponibilità di mascherine, guanti monouso, gel disinfettante e termo-scanner, e gli utenti possono accedere ai dati in tempo reale.

In tutta Italia hanno già aderito 500 farmacie, grazie anche al supporto alla app Trovamascherine (e non solo) di Federfarma e alla Federazione Ordine Farmacisti Italiani, che ha patrocinato il progetto. La piattaforma è gratuita e open source, il progetto è senza scopo di lucro.

A realizzare la Trovamascherine.org sono stati, come detto, quattro “cervelli in fuga”: Giovanni Fassio, originario di Asti, consulente strategico a Boston e laureato ad Harvard; Enrico Goitre, anch’egli di Asti, avvocato e laureando a Oxford; Andrea Casasco di Brescia, laureato ad Harvard e attualmente a New York; Luca Cioria di Vimercate (Monza), laureato ad Illinois Chicago e cofondatore a Milano di buildo.io, che ha sviluppato tecnicamente il progetto.





