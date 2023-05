Trovate “Mega-strutture più antiche al mondo” di 9000 anni fa/ Scoperta sensazionale

Gli archeologi che lavorano in Arabia Saudita e Giordania hanno scoperto i siti archeologici più antichi al mondo. Come hanno spiegato, le “raffigurazioni estremamente precise” incise su lastre di pietra descrivono in dettaglio enormi strutture utilizzate per incanalare animali selvatici come le gazzelle in recinti dove intere mandrie potrebbero essere macellate. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One, spiega che queste trappole sono appartenenti all’età della pietra e risalgono a circa 9.000 anni fa: furono scoperte per la prima volta nei deserti del Medio Oriente negli anni ’20 grazie a piloti di aerei che individuarono queste forme.

Le “mega-strutture” avrebbero lunghe pareti convergenti che vanno da 5 chilometri in su e avevano come scopo quello di spingere gli animali verso un grande recinto circondato da una serie di fosse profonde fino a 4 metri. Questi recinti del deserto, che hanno la forma di aquiloni, sarebbero state le strutture più grandi costruite nella storia umana fino al momento della loro costruzione. “Queste strutture sono così grandi. Quando sei a terra sul campo è difficile capire come sono costruiti, qual è il modello e la forma”, ha detto l’archeologo Wael Abu Azizeh, capo dell’ufficio di Gerusalemme e territori palestinesi presso l’Istituto francese del Vicino Oriente e co-autore principale dello studio.

Mega-strutture trovate nel Medio Oriente e in Asia centrale

Più di 6.000 mega-strutture del genere sono state trovate in tutto il Medio Oriente e l’Asia centrale. Tante oggi anche nella zona dell’Arabia Saudita settentrionale, la Siria meridionale e la Giordania orientale. Il fenomeno archeologico è stato di recente studiato e secondo gli esperti, i disegni accurati degli enormi “aquiloni”, spiegano che le persone avevano una conoscenza avanzata e sofisticata dello spazio ed erano in grado di elaborare complesse informazioni spaziali. “In termini di sviluppo cognitivo questo è abbastanza, piuttosto sorprendente”, ha detto Abu Azizeh. Gli archeologi hanno anche riportato la scoperta di due lastre incise rinvenute nel 2015 in Giordania e in Arabia Saudita.

Abu Azizeh faceva ha scoperto, insieme al suo team di archeologi, una di queste strutture in un ex insediamento nell’area di Jibal al-Khashabiyeh in Giordania. Ha spiegato che i segni fatti sulla pietra lunga 80 centimetri che ritraggono un “aquilone vicino” pensa risalgano a 7000 anni fa. “Avevo in mente l’idea degli aquiloni nelle vicinanze ed è venuta all’improvviso, molto velocemente. E subito per me è stato il disegno di un aquilone”, ha detto Abu Azizeh. In Arabia Saudita gli archeologi hanno portato alla luce una pietra incisa nella regione Jebel az-Zilliyat e lunga quasi 4 metri. Questa raffigurava due diversi “aquiloni” distanti solo 120 metri. L’incisione risalirebbe a 8000 anni fa. “Le incisioni sono sorprendentemente realistiche e accurate, e sono inoltre in scala”, si legge nello studio. Non si sa molto delle persone che hanno realizzato queste strutture: certamente avrebbero richiesto un enorme sforzo collettivo e l’investimento di un grande gruppo.











