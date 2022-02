Trovato morto in casa dopo 9 mesi/ In paese pensavano avesse vinto al Gratta e Vinci

Choc nel piccolo comune di Valchiusa, in provincia di Torino, dove un uomo è stato trovato morto, nella propria casa, in avanzato stato di decomposizione. Come riferito da La Vita in Diretta su Rai Uno, la vittima era un pensionato di 70 anni, tale Alberto Pastore, che aveva deciso di vivere quasi come un eremita, in un casolare un po’ dismesso fra i monti sopra Torino. Chi lo conosceva parla di una persona molto schiva, anche un po’ scorbutica, come ha raccontato il sindaco del comune di Valchiusa: “Non aveva rapporti con nessuno, li tagliava, non voleva essere contattato ne visto, se lo salutavi ti insultava, se lo chiamavi non ti rispondeva”.

Alberto Pastore aveva una figlia che però viveva in Francia: “Da ragazzina la maltrattava – ha continuato il sindaco – gliel’han tolta e l’han data in affido ad un’altra famiglia”. Così invece un altro signore che conosceva la vittima: “Una persona un po’ particolare, un po’ schiva, non faceva amicizia facilmente, per quello che è rimasto forse isolato, l’ho visto l’ultima volta un anno fa in un bar, prendeva il caffè, abbiamo parlato un attimino, andavamo a scuola assieme poi è sparito”.

TROVATO MORTO IN CASA DOPO 9 MESI: I COMMENTI IN PAESE

In Paese circolava la voce che l’uomo avesse vinto un Gratta e Vinci e che di conseguenza fosse sparito, si raccontava di una rendita mensile da diverse migliaia di euro: “Lo diceva lui che aveva vinto 200mila euro – spiega una signora – magari l’ha sprecata…”.

Difficile comunque che tale versione dei fatti corrisponda a realtà anche perchè l’inviata de La Vita in Diretta parla di una cascina fatiscente dove viveva Alberto Pastore, segnale di una persona che passava la vita tutt’altro che in condizioni agiate. L’ultima notizia certa della sua vita risale a maggio dell’anno scorso, quando la figlia lo aveva contattato via telefono, poi da allora, nessuno l’ha più mai visto ne sentito: “E’ sempre stato un po’ da solo, mi dispiace, una brutta morte”, conclude una cittadina di Valchiusa.

