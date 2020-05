Troy, Rete 4/ Trama: soggetto tratto dal romanzo l’Iliade di Omero (17 maggio 2020)

Pubblicità

Troy va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalla ore 21,25. Tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad una co-produzione internazionale che ha visto diverse case cinematografiche occuparsene tra cui la Warner Bros Pictures. La regia di questo film è stata curata da Wolfgang Petersen con soggetto tratto dal romanzo l’Iliade di Omero mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata per la versione cinematografica da David Benioff. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Peter Honess, le musiche della colonna sonora sono state composte da James Horner e nel cast sono presenti tanti attori di primo livello come Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean e Brendan Gleeson.

Troy, la trama del film

Ecco la trama di Troy. Durante una festa per sancire l’alleanza tra le città stato della Grecia e la città di Toria, il potente re Agamennone riesce ad ottenere il pretesto per poterla attaccare e quindi riuscire finalmente a ottenere il potere di controllare tutto il commercio tra Oriente ed Occidente. Infatti durante una festa Paride, figlio di Priamo, si lascia andare in un eccesso di passione ed in particolar modo non vuole più mantenere nascosta la sua relazione sentimentale con la moglie di Menelao, fratello di Agamennone, la bellissima Elena. Paride nonostante i rimproveri del fratello Ettore decide di scappare insieme ad Elena ed in particolar modo di portarla a Troia dove viene accolta con grande entusiasmo dal popolo anche se re Priamo sa benissimo che questo possa significare la fine della sua città. Infatti, Agamennone sfruttando l’oltraggio del re Troiano che ha messo in atto nei confronti di suo fratello, riesce a coalizzare tutte le città stato della Grecia comprese Sparta ed Atene per muovere battaglia nei confronti della città che si trova sul Bosforo.

Il potente re riuscirà a mettere insieme uno sconfinato esercito di oltre 20.000 navi che salperanno tutte all’unisono verso le spiagge della città nemica. In questa che sarà un’epica battaglia prenderà parte anche il potente Achille anche se costantemente in contrasto con Agamennone. Tuttavia, non sarà così semplice per tutte le città stato della Grecia riuscire ad avere la meglio su Troia in quanto dispone di un imponente mura molto difficili da attaccare. Tra l’altro l’esercito nemico è guidato in maniera esemplare da un grande guerriero come Ettore il quale sa fare molto bene durante le battaglie. Passano gli anni e la guerra va avanti con alcuni dei re delle città-stato che iniziano a palesare l’intenzione di lasciar perdere e tornare in patria. Con il solo utilizzo della forza le città stato greche non riescono ad ottenere i risultati sperati bensì sarà necessario un incredibile colpo di ingegno da parte di Ulisse il quale riuscirà a trovare il modo per poter entrare all’interno delle mura di Troia e quindi permettere al resto dell’esercito di poter rientrare e distruggere ogni cosa.

