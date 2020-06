Troy/ Video, su 20 il film con Brad Pitt, Orlando Bloom e Eric Bana (16 giugno 2020)

Troy va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, martedì 16 giugno, a partire dalle ore 21. Si tratta di un vero e proprio kolossal realizzato nel 2004 per effetto di coproduzione internazionale alla quale hanno partecipato anche case cinematografiche di grande rilievo come nel caso della Warner Bros Pictures. La regia di questo film è affidata a Wolfgang Petersen con soggetto tratto liberamente dal poema dell’Iliade di Omero mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da David Benioff. Il montaggio è stato eseguito da Peter Honess con il ruolo della fotografia affidato a Roger Pratt mente le musiche della colonna sonora sono state composte da James Horner. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Peter O’Toole e Rose Byrne.

Troy, la trama del film

Ecco la trama di Troy. Ai tempi dell’antica Grecia, il potere veniva suddiviso dalle cosiddette città stato che cercavano di far valere la loro forza per mantenere il controllo sul territorio e quindi gestire le ricchezze. Intorno all’anno 1200 avanti Cristo, durante un incontro festivo tra le rappresentative dei diversi città-stato tra cui anche quella dei Troiani, accadde un fatto che cambio per sempre il corso della storia. Il giovane principe Troiano Paride ormai da tempo porta avanti una pericolosa relazione extraconiugale con Elena, la moglie di Menelao fratello di Agamennone. Agamennone era il re di tutte le città stato della Grecia, ma voleva aumentare ulteriormente il proprio potere distruggendo la città di Troia che rappresentava una zona importantissima dal punto di vista strategico sia per quanto concerne l’aspetto militare che per quanto riguarda quello commerciale. Durante questo incontro tra le rappresentative delle diverse città stato, il principe Paride si dimostrò protagonista di una leggerezza che cambierà per sempre il corso della storia e in particolar modo, non riuscendo più a stare lontana dalla sua adorata Elena, la rapisce e la porta con sé nella città di suo padre.

Appena Menelao scoprirà quanto successo, metterà sul piatto d’argento la motivazione ideale per consentire ad Agamennone di ottenere il supporto di tutte le città stato della Grecia e di attaccare così quella di Troia. Un poderoso esercito composto da 200 mila militari arriva sulle spiagge dell’Antica Turchia per smuovere battaglia nei confronti della città comandata da re Priamo il quale, dal proprio canto, seppur sia consapevole dell’enorme errore commesso dal figlio, decide di lottare per il suo onore ma anche e soprattutto per la felicità del suo popolo. Sarà una battaglia epica che durerà circa 10 anni nel corso della quale si scontreranno alcuni dei più potenti e leggendari guerrieri che la storia dell’uomo abbia mai avuto come nel caso del potente Achille oppure del coraggioso Ettore, senza dimenticare tanti altri personaggi che hanno avuto un ruolo importantissimo come nel caso dell’astuto Ulisse. Nonostante le forze greche fossero nettamente superiori, per poter avere la meglio, fu necessario un gioco di astuzia proprio di Ulisse il quale riuscì a far rientrare all’interno della città e delle possenti mura, alcuni soldati che aprirono la porta d’ingresso consentendo all’esercito greco di poter entrare.

