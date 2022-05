Trucco contatore gas/ Bollette e frodi in aumento: cosa sta succedendo?

Il trucco del contatore del gas è una nuova trovata per cercare di limitare i danni economici delle bollette e del carovita. L’aumento per le piccole e medie imprese è da brividi.

I costi energetici sono in forte aumento, motivo per cui le aziende stanno cominciando a gridare aiuto allo Stato italiano. La situazione sta diventando quasi insostenibile, e questo “giustificherebbe” l’aumento di allacci abusivi.

SPY FINANZA/ Inflazione e crisi alimentare mettono le Banche centrali all'angolo

Trucco contatore gas e la guerra Russia Ucraina: cosa succede?

Finché ci sarà la guerra tra Russia ed Ucraina, difficilmente i costi energetici (e non solo), si ridurranno, anzi, inflazione e stagflazione continueranno a martellare l’Italia e il mondo intero.

Lo stop al gas russo ha reso tutto più difficile. I costi sono aumentati e in alcuni casi, il trucco del contatore del gas verrebbe suggerito anche da diversi tecnici delle aziende fornitrici.

J’ACCUSE/ "C'è un progetto preciso per lasciare l'Italia in piena crisi"

Manipolare il gas – oltre che essere una frode – può esser pericoloso. Da quando il carovita si è fatto sentire, si è registrato un incremento di truffa del gas del +20%, soprattutto al Sud e Centro Italia.

Il problema consisterebbe infatti, nella pericolosità della manipolazione. Ciò, renderebbe poco sicuro l’ambiente di cui ci si circonda, mettendo in pericolo tutti i cittadini per via dell’assenza dei requisiti che una colonnina di gas dovrebbe avere.

A spiegare quanto accade quotidianamente e la preoccupazione del fenomeno è Emilio Torlo. Emilio è titolare di una impresa di distribuzione gas, che attesta la vicenda sostenendo quanto segue:

Bonus affitto Isee 2022/ Cos'è e come richiedere la misura al comune di competenza

“È un fenomeno che riscontriamo soprattutto nei quartieri popolari è chiaro che smontare il misuratore e rimontarlo provocando una dispersione volontaria di gas, bucando e compromettendo un impianto, è un’operazione a rischio”.

Negli ultimi tempi, il prefetto Matteo Piantedosi, ha mandato una serie di squadre a Roma, per degli accertamenti più approfonditi riguardo la situazione sul trucco del contatore del gas.

La situazione si farebbe più pericolosa a Tor Bella Monaca, uno dei quartieri romani dove è meglio far attenzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA