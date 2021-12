Trudie Styler, moglie Sting/ “In Toscana mi sento davvero a casa”

Trudie Styler: 40 anni insieme a Sting

Trudie Styler è la seconda moglie di Sting. Nel 1976 il cantante inglese ha sposato l’attrice irlandese Frances Tomelty, con cui ha avuto due figli, Joseph e Fuschia Katherine. La coppia ha divorziato nel 1982. Poco dopo, Sting cominciò un relazione con Trudie, che sposò dieci anni dopo il 20 agosto 1992. Sting e Trudie hanno avuto quattro figli: Brigitte Michael (1984), Jake (1985), Eliot Paulina (1990) e Giacomo Luke (1995). Nel 1999 marito e moglie hanno comprato la villa del “Palagio” a Figline Valdarno, in Toscana. Intervistata da Informatore, Trudie ha raccontato perché hanno deciso di prendere casa in Toscana: “Nel 1990 Sting aveva perso entrambi i genitori e io ero incinta: vivevamo un periodo dolce-amaro della nostra vita. Mio marito si dedicava alla registrazione dell’album Soul cages, andammo a Pisa dove restammo 12 settimane, lì ho dato alla luce nostra figlia e Sting ha terminato il suo album”.

Sting e Trudie Styler: l’amore per l’Italia

In Italia Sting e la moglie furono supportati dalle persone con cura e amore: “Pensammo che la Toscana sarebbe potuta diventare non solo un luogo dove passare del tempo, ma essere casa”. Sette anni dopo hanno scoperto il Palagio. Sting e Trudie Styler sono “italiani” da ormai 30 anni: “Qui mi sento davvero molto a casa. La Toscana mi dà un senso di pace rispetto all’Inghilterra e a New York”, ha detto la moglie del cantante all’Informatore. L’ex cantante dei Police sta insieme a sua moglie Trudie da quasi 40 anni, dei quali 10 di fidanzamento e 29 di matrimonio: “Ci amiamo, certo, ma alla fine, ci piacciamo davvero. E questa è una differenza importante. L’amore è passione e tutto e il resto, ma apprezzare qualcuno e stare bene in sua compagnia sono cose leggermente diverse. Che durano molto più a lungo. Quindi puoi averle entrambe e penso che questo sia importante. Sposa la tua migliore amica o il tuo migliore amico”, ha detto Sting a People.

