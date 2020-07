TRUE LIES, 20/ “Il film più moscio di James Cameron” non basta lo strip di J.L.Curtis

True lies è “il film più moscio di James Cameron“. Così lo definisce ilMorandini che lo boccia con due stellette sulle cinque messe a disposizione, possiamo leggere: “Per una manciata di milioni l’autore, uno tra i registi di Hollywood d’azione violenta e di effetti speciali tra i più competenti e forse il più bizzarro e visionario, ha comprato i diritti di una modesta commedia francese e ha fatto un film deludente. I dialoghi sono a tratti divertenti e le gag d’azione non mancano. Il film rimane apprezzabile, comunque, la metamorfosi guerriera di Jamie Lee Curtis e soprattutto il suo spogliarello“. Questo perché chiunque abbia visto questo film parlerà di quel momento veramente bollente con un’attrice dal sex appeal incredibile anche se sotto questo punto di vista fin troppo sottovalutata. True lies va in onda su Canale 20 in prima serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming su Mediaset Play. Il trailer ci offrirà inoltre ulteriori informazioni, clicca qui per il video.

Info e orario del film

True Lies andrà in onda in prima serata su Canale 20 alle ore 21.00 del 19 luglio ed è stato diretto dal famosissimo James Cameron nel 1994. Nel cast figurano Arnold Schwarzenegger, Tia Carrere, Jamie Lee Curtis ed Eliza Dushku. Il film è stato il terzo e ultimo soggetto a cui hanno lavorato insieme Cameron-Schwarzenegger. Le case di produzione sono la 20th Century Fox e Lightstorm Entertainment, mentre ad occuparsi rispettivamente di musiche e fotografica furono Brad Fiedel e Russell Carpenter. La sceneggiatura inoltre si ispira ad una storia di spionaggio francese che però non è mai stata portata in Italia, il film La Totale! prodotto nel 1991.

True Lies, la trama

In True Lies Harry Tasker è un rappresentante di strumenti informatici, all’apparenza dalla vita noiosa agli occhi dei suoi amici, della moglie Helen e di sua figlia Dana. Quello che tutti ignorano è che però Harry ha una doppia vita ed è in realtà una spia che lavora per Omega Sector, una sorta di agenzia segreta che si occupa di sicurezza interna degli Stati Uniti. Nel corso di una missione in Svizzera, con la sua squadra Harry incontra in una donna che è legata ad un’organizzazione terrorista del Medio Oriente, la Crimson Johad. Juno Skinner, questo il nome della donna pare sia infatti legata al loro capo Aziz e pedinandola scopre che i suoi sospetti sono corretti.

L’uomo rischia la vita tentando di ucciderlo ma scappa all’ultimo e tenta di sfuggirgli per Washington D.C. Questa vicenda e l’indagine che segue tengono però Harry lontano la casa e la moglie inizia ad essere corteggiata da Simon, un banale rivenditore d’auto che si finge una spia segreta per fare colpo su di lei. Riuscirà Harry a risolvere il pericoloso caso che segue e a mantenere la propria famiglia?

Video, il trailer di True Lies





© RIPRODUZIONE RISERVATA