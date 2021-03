Truffa a Gianna Orrù, madre Valeria Marini/ “Mi fidavo di quell’uomo, mi ha umiliato”

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, è stata truffata da un uomo per una cifra a dir poco da capogiro: 335mila euro. L’amara rivelazione giunge direttamente attraverso le colonne del settimanale “Oggi” per bocca della stessa showgirl, che ne aveva già parlato, insieme alla mamma, soltanto tre mesi fa in occasione della loro partecipazione alla trasmissione pomeridiana di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. Queen Valery, in particolare, si era resa conto del tentativo di raggiro ai danni di colei che le ha dato la vita e aveva provato più volte a metterla in guardia, ma la donna non ha mai voluto sentire ragione: si fidava ciecamente di quella persona, che, invece, l’ha spudoratamente imbrogliata.

“Ha allestito una sceneggiatura degna di un film – dichiara l’ex concorrente del Grande Fratello Vip –. Ho messo in guardia mia mamma, ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduto… Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”.

GIANNA ORRÙ, MADRE DI VALERIA MARINI: “SONO STATA UMILIATA”

Sempre su “Oggi”, Gianna Orrù dà piena conferma delle parole pronunciate dalla figlia, sottolineando come ancora oggi, a distanza di tempo, la vicenda la faccia stare male: “Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui”. La stessa Valeria, nonostante le tensioni passate con sua mamma, ne assume le difese, sottolineando il disagio psicologico che attualmente la donna sta vivendo nella sua quotidianità, irrimediabilmente segnato da un accadimento di tale portata: “Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace”.

