Arriva una nuova truffa che simula un messaggio dall’Agenzia delle Entrate che inviterebbe al pagamento di alcune trattenute fiscali urgenti, da pagare nella giornata stessa. Naturalmente si tratta di un tentativo di frode allo scopo di sottrarre soldi alle sue vittime.

Per mettere in allerta i cittadini, il fisco dà delle dritte per poter accorgersi della truffa. Il primo indizio fa riferimento all’oggetto della comunicazione, che prende il nome di “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale”.

Allerta sulla nuova truffa dell’Agenzia delle Entrate

Non è la prima volta che gli hacker tentano una truffa fingendosi l’Agenzia delle Entrate, probabilmente perché è l’ente più credibile ma anche temibile da gran parte dei contribuenti italiani (nel febbraio di quest’anno ci sono stati milioni di comunicazioni di phishing).

A primo impatto la documentazione inviata dai truffatori sembra quasi autentica. Infatti al suo interno c’è un timbro (che simula la firma del direttore dell’Agenzia dell’Entrate), probabilmente estrapolato da altri moduli, un numero di protocollo (non reale) e un invito al pagamento di un corrispettivo inesistente e “surreale”.

Nel documento il fatidico “fisco”, chiederebbe alla vittima di pagare una ritenuta fiscale inerente a dei redditi provenienti – e mai dichiarati – dall’estero o da altre presumibili fonti.

Come evitare inutili e pericolose frodi

Periodicamente gli hacker tentano di escogitare nuove truffe, ma la più comune resta sempre il phishing (probabilmente tra le frodi più riuscite). L’Ade raccomanda di prestare attenzione alla natura della comunicazione, cercando di razionalizzare e non farsi prendere dal panico.

L’Agenzia fiscale ad esempio, sostiene che in caso di qualunque dubbio è possibile contattarla alla sede legale (accertandosi di inserire il numero verde corretto), o in alternativa c’è una sezione apposita denominata (focus sul phishing) resa pubblica per tutti i cittadini.

Generalmente è comunque “impossibile” o inusuale che l’ente possa richiedere un riscatto monetario entro la giornata stessa, questo già dovrebbe far destare forti dubbi.