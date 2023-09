Truffa benzina/ 1,6 mld di euro venduti al nero (8 settembre 2023)

Torniamo a parlare di una truffa sulla benzina, ma questa volta ai danni dello Stato italiano, oltre che dei contribuenti italiani che sostengono dei costi non indifferenti. 1,6 Miliardi di euro, questa sarebbe la cifra sottratta allo Stato italiano, per il carburante venduto illecitamente.

Così come accade per tutti gli altri prodotti e servizi, anche la benzina potrebbe essere venduta al nero. A spargere i dati piuttosto amari e desolanti, è stato Luigi Liberatore (direttore della direzione accise dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), che ha quantificato in 200 milioni di libri di carburante, venduti ma mai dichiarati.

Bonus elettrodomestici 2023/ Comunicazione ENEA obbligatoria: i rischi (8 settembre)

Truffa benzina venduta al nero: caos tra rialzi, accise e frodi fiscali

Inutile negare, che oltre alla scoperta relativa alla truffa sulla benzina venduta al nero, i caos sono sempre più persistenti. Tra il possibile bonus da prorogare sul prezzo del carburante, tra le frodi fiscali e i rialzi “giustificati“, la situazione diviene sempre più complessa.

Enrico Zanetti (consigliere Giorgetti)/ "Superbonus un macigno, ora torniamo alle vecchie agevolazioni"

Secondo Benedetto Mineo ad esempio, nonché il garante dei prezzi, per lui il rincaro sul carburante appurato nei distributori italiani, è “in linea con il mercato“. Ad Italiaoggi, infatti, si riportano le sue parole specifiche:

“Con il riferimento agli aumenti dei prezzi dei carburanti osservati dagli inizi di luglio al 1° settembre, il prezzo alla pompa è cresciuto di circa 11 centesimi al litro per la benzina e di 17 centesimi per il gasolio. Dal monitoraggio lungo la filiera emerge che tali rialzi sono sostanzialmente in linea con gli aumenti delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati“. Assegno unico conguaglio 2023/ A chi spetta l'importo extra tanto discusso (7 settembre)

Ma questo non giustificherebbe l’evasione fiscale, e né tanto meno alleggerirebbe le difficoltà dei numerosi italiani che ogni giorno, sono costretti a stringere sempre di più i prezzi.

Occorre un monitoraggio più approfondito, sia per evitare le frodi fiscali sul carburante venduto in modo illecito, che di fatto, elude parecchi controlli sulla sua quotazione, sia per tenere sotto controllo il reale “allineamento giustificato”, con i prezzi del mercato globale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA