Truffa biglietti aerei: 79 arresti/ Maxi blitz polizia postale: 4 denunce in Italia

Maxi operazione delle forze dell’ordine internazionali contro un’organizzazione criminale dedita ad un giro di acquisto di biglietti aerei in maniera fraudolenta. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, 79 le persone finite in manette, colpevoli di aver eseguito più di 165 transazioni per voli aerei. Il blitz è scattato in 60 diversi paesi, ed ha visto il coordinamento delle varie forze di polizia europee e non solo, leggasi Interpol, Europol, Ameripol, Frontex, Eurojust e Iata. Anche in Italia sono stati scoperti degli “affiliati” alla banda di cui sopra, con 11 persone che sono state verificate, e quattro di esse (relativamente agli aeroporti di Milano Malpesa, Napoli Capodichino, e Roma Fiumicino) successivamente denunciate perché trovatie in possesso di biglietti aerei acquistati tramite carte utilizzate in frode. Un’operazione imponente, durata ben quattro giorni e che è scattata precisamente il 18 novembre scorso, a seguito di una lunga e meticolosa attività investigativa che ha interessato da vicino ben 200 diversi aeroporti in 60 stati non soltanto europei ma anche degli altri quattro continenti.

TRUFFA BIGLIETTI AEREI: GLI AEROPORTI CONTROLLATI IN ITALIA

A tutto ciò si è arrivato anche grazie alla collaborazione di 56 vettori operanti nel settore dei voli, nonché di 12 agenzie di viaggio specializzate negli acquisti dei biglietti online. All’operazione hanno collaborato anche le principali compagnie di carte di credito, leggasi Mastercard, Visa, American Express, IATA e Perseuss. Wil van Gemert, vice Direttore esecutivo di Europol, ha commentato: “La frode dei biglietti aerei è per natura senza confini. Questa operazione è stata il culmine di molti mesi di meticolosa pianificazione tra Europol, forze dell’ordine, magistratura e agenzie di frontiera, compagnie aeree e società di carte di credito ed è un perfetto esempio di come le nostre forze congiunte possono dare un contributo distintivo nella lotta contro questi sindacati criminali che operano oltre confine”. In Italia gli aeroporti interessati dai controlli sono stati quelli di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Napoli Capodichino, Venezia Marco Polo, Fontana Rossa Catania, Bergamo Orio al Serio e Firenze Amerigo Vespucci.

