Truffa Black Friday 2023: biglietti del treno gratis/ Sito fake di Trenitalia e richiesta di dati

Il Black Friday 2023 è terreno fertile per tutti i malintenzionati e sta infatti circolando in queste ore una truffa che ha come vittima Trenitalia ma soprattutto ignari passeggeri. In poche parole, come riferisce Fanpage, sta circolando un link che se aperto promette la vincita di biglietti per il treno, ma che in realtà è il classico specchietto per le allodole. Una volta aperto il link compare una pagina che sembrerebbe essere quella ufficiale di Trenitalia, ma si tratta in realtà di un portale clone. “Sei stato selezionato casualmente per partecipare al nostro sondaggio del Black Friday. Rispondi e vinci una carta regalo per viaggiare gratis per un anno!”.

E ancora: “Rimangono 05 regali disponibili”. Questo il messaggio che migliaia di italiani stanno ricevendo in queste ore, con tanto anche di immagine di una carta regalo. Peccato però che il link su cui si dovrebbe cliccare per il ritirare il premio, presenta al suo interno “wpme.cc”, un sito già in passato utilizzato per lanciare delle campagne fraudolente a scopo di truffa. Chiunque apre il link viene quindi dirottato su una pagina web, un classico form in cui inserire i propri dati personali per ricevere il premio (ovviamente non esistono biglietti gratis di Trenitalia), dopo di che non si sa bene dove finiranno le nostre informazioni private, quasi sicuramente nelle mani di criminali e malintenzionati.

TRUFFA BLACK FRIDAY 2023: BIGLIETTI DEL TRENO GRATIS: COME DIFENDERSI

La polizia postale, specifica Fanpage, avrebbe già ricevuto numerose segnalazioni di tale truffa ed ha quindi invitato le persone a prestare la massima attenzione. Come al solito il consiglio che ci sentiamo di darvi è sempre lo stesso: state molto attenti.

Prima di tutto, quando vi promettono grandi vincite, bonus di X euro, prodotti gratuiti che in realtà costerebbero svariati euro, nel 99% dei casi (se non nella quasi totalità), si tratta di fake e di truffe. Secondariamente, mai inserire i propri dati se non siete proprio sicuri del sito che state visitando. Per capire se si tratta di una truffa o meno potreste inoltre tentare di fare una ricerca su Google, e digitando alcune parole chiave quasi sicuramente capirete se si tratta di una reale vincita o appunto di una truffa.

